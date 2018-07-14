Ещё
Помпео обсудил с главой МИД Мексики вопросы миграции и преступности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео обсудил с главой МИД Мексики вопросы миграции и преступности 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем миграционный вопрос, а также проблемы преступности и опиоидов.
Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
«В Мексике Помпео встретился с министром Видегараем, они подтвердили приверженность борьбе с транснациональными преступными организациями и обсудили проблемы опиоидов, NAFTA и сотрудничество в области миграции», — говорится в сообщении.
Ранее Помпео рассказал, что в переговорах о пересмотре условий cоглашения о Cевероамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) достигнут значительный прогресс.
RT на русском: последние новости
Пилотажная группа неправильно изобразила цвета флага Франции на Дне взятия Бастилии Трамп заявил, что Иран стал относиться к США с большим уважением Президент Татарстана подписал план по сотрудничеству с Курганской областью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте68
Украина решила «подкупить» крымчан водой144
Трупный день: дома россиян набиты костями37
РПЦ выступила с неожиданным заявлением116
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение