Помпео обсудил с главой МИД Мексики вопросы миграции и преступности

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем миграционный вопрос, а также проблемы преступности и опиоидов.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«В Мексике Помпео встретился с министром Видегараем, они подтвердили приверженность борьбе с транснациональными преступными организациями и обсудили проблемы опиоидов, NAFTA и сотрудничество в области миграции», — говорится в сообщении.

Ранее Помпео рассказал, что в переговорах о пересмотре условий cоглашения о Cевероамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) достигнут значительный прогресс.