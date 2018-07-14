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Житель Ставрополья запретил односельчанам рыбачить на пруду
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Житель Ставрополья запретил односельчанам рыбачить на пруду 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Жители села Красногвардейского пожаловались на то, что им запретили ловить рыбу на одном из прудов, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Этот водоём на основании договора водопользования предоставили юридическому лицу, которое запретило гражданам заниматься рыболовством.
Рыболовы подали заявление в прокуратуру, а надзорное ведомство — иск в суд.
Районный суд оставил без удовлетворения иск прокурора, который представлял интересы неопределённого круга лиц.
Но это решение отменил Ставропольский краевой суд, сославшись на Водный кодекс России.
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