Житель Ставрополья запретил односельчанам рыбачить на пруду 

Жители села Красногвардейского пожаловались на то, что им запретили ловить рыбу на одном из прудов, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Этот водоём на основании договора водопользования предоставили юридическому лицу, которое запретило гражданам заниматься рыболовством.
Рыболовы подали заявление в прокуратуру, а надзорное ведомство — иск в суд.
Районный суд оставил без удовлетворения иск прокурора, который представлял интересы неопределённого круга лиц.
Но это решение отменил Ставропольский краевой суд, сославшись на Водный кодекс России.