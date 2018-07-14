Госкомрегистр оформляет более 300 объектов «Крымтелекома»

СИМФЕРОПОЛЬ , 14 июл — РИА Новости Крым . Специалисты Госкомрегистра оформляют более 300 инфраструктурных объектов ГУП РК «Крымтелеком». Об этом сообщил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

"Все объекты — это здания и технические сооружения. По отдельным из них, в силу различных обстоятельств, имеются вопросы. Сотрудники ГУПа при подготовке документации не учли ряд рекомендаций работников комитета. Исправлять ошибки будем сообща, проведем еще одну отдельную встречу с привлечением профильных специалистов. Пока же необходимо определить количество таких проблемных объектов недвижимости и разработать пути решения", — сказал Александр Спиридонов

Глава ведомства также отметил, на данный момент обработано уже 50 заявок, имущество зарегистрировано за Республикой Крым.