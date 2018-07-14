Ещё
Госкомрегистр оформляет более 300 объектов «Крымтелекома»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госкомрегистр оформляет более 300 объектов «Крымтелекома» 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Специалисты Госкомрегистра оформляют более 300 инфраструктурных объектов ГУП РК «Крымтелеком». Об этом сообщил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.
"Все объекты — это здания и технические сооружения. По отдельным из них, в силу различных обстоятельств, имеются вопросы. Сотрудники ГУПа при подготовке документации не учли ряд рекомендаций работников комитета. Исправлять ошибки будем сообща, проведем еще одну отдельную встречу с привлечением профильных специалистов. Пока же необходимо определить количество таких проблемных объектов недвижимости и разработать пути решения", — сказал Александр Спиридонов.
Глава ведомства также отметил, на данный момент обработано уже 50 заявок, имущество зарегистрировано за Республикой Крым.
РИА Новости Крым: последние новости
В Крыму стартовал проект "Защитим потребителя" В Симферополе перенесут 50 остановок общественного транспорта Куда пойти на выходные в Крыму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой122
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте68
Украина решила «подкупить» крымчан водой146
Трупный день: дома россиян набиты костями37
РПЦ выступила с неожиданным заявлением117
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение