Журналисты случайно открыли новый туристический маршрут

Из Великого Новгорода до Усть-Цильмы. Участники автопробега добрались до конечной точки. Маршрут повторил путь новгородцев, которые в XVI веке основали село на Русском Севере. О путешествии рассказал корреспондент «МИР 24» Михаил Пранович.

Все началось в Великом Новгороде. Шестнадцати журналистам самых разных изданий и телеканалов еще только предстояло проехать две с половиной тысячи километров на четырех внедорожниках. И уже через неделю все они финишировали в Усть-Цильме — одном из древнейших поселений Европы. Но первая остановка путешественников была на Валдае

По приезде в город в ушах участников экспедиции в самом прямом смысле зазвенело. Сначала туристы-журналисты отправились в Иверский монастырь, а после — в музей колоколов, где узнали, зачем колокольчики носили турецкие верблюды и услышали звон тех самых валдайских.

«Мы услышали валдайские колокольчики. Но мало кто ведь понимает, что это такое. Мы, наконец, побывали в этом музее. Мы мечтали в нем побывать. Это потрясающе — сколько в нем всего собрано. Какие энтузиасты здесь работают», — поделился впечатлениями участник экспедиции «Земляки», главный редактор информагентства «БНК» Алексей Лазарев

Впереди было еще восемь городов и не так много времени, поэтому группа поехала дальше. В пути журналисты вдоволь налюбовались знаменитыми российскими дорогами. Теми, что классики в своих произведениях «славили». Поэтому немудрено, что кроме запланированных, были и экстренные остановки.

Уже позже водитель увидел, что спустилось не одно, а сразу три колеса. Благо, машин в кортеже четыре, и запаски были в каждой. Через час экспедиция возобновилась. Но эта авария на пути экспедиции была не последней.

В любой другой день подобное происшествие было бы не столь критичным, но в Вологду журналисты спешили, чтобы успеть попасть в фан-зону на матч России Хорватией . Гнали изо всех сил и своими глазами увидели, как Денис Черышев открыл счет. Но по дороге длиной в две с половиной тысячи километров журналисты увидели многое, что по своей красоте может посоперничать с футболом: музеи, монастыри, национальные обряды. Но самое интересное ожидало в конце экспедиции. Старообрядческий праздник «Петровщина» в поселке Усть-Цильма. Раз в год на одну ночь сюда приезжают целыми семьями со всего района. Жгут костры, на них уже варят традиционную кашу и поминают своих предков. А потом всю ночь поют народные песни. Отправляясь в это путешествие, журналисты ставили перед собой цель сугубо историческую — восстановить связь между Великим Новгородом и небольшим поселком Усть-Цильма. Но подводя итоги экспедиции, пришли к выводу, что открыли новый, действительно интересный, туристический маршрут.

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