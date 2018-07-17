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Алтайские предприятия участвуют в международном военно-техническом форуме?
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Алтайские предприятия участвуют в международном военно-техническом форуме? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: Алтайская правда
Правильно врио губернатора говорит о перспективе развития промышленности. Ведь у нас и в прежние времена развивалось не только сельское хозяйство. А сколько краевых предприятий работало на «оборонку»! Неужели сегодня краю в этой сфере нечем гордиться?
На международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который пройдёт в августе в Подмосковье, примут участие шесть предприятий края. По словам врио заместителя Председателя Правительства Алтайского края, министра экономического развития региона Николая Чинякова, они представят 3D-принтер, геомембраны (материал для гидроизоляции) и другие полезные для оборонно-промышленного комплекса технологии. Напомним, что в 2017 году администрация края заключила соглашение с Минобороны РФ о поставках инновационной продукции предприятий региона в рамках госзакупок.
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