Алтайские предприятия участвуют в международном военно-техническом форуме?

Правильно врио губернатора говорит о перспективе развития промышленности. Ведь у нас и в прежние времена развивалось не только сельское хозяйство. А сколько краевых предприятий работало на «оборонку»! Неужели сегодня краю в этой сфере нечем гордиться?