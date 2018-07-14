«Голосовать, сдерживая тошноту, за кого угодно?» 

На минувшей неделе стали известны имена четверых кандидатов, которые в сентябре будут «сражаться» за пост мэра столицы «против» действующего главы города Сергея Собянина.
Более или менее известен из них только депутат ГД от ЛДПР Михаил Дегтярев, набравший на прошлых выборах мэра чуть более 2% голосов. Оппозиционные кандидаты Илья Яшин и Дмитрий Гудков не смогли преодолеть муниципальный фильтр. О том, что мы имеем в итоге — наша беседа с главой Красносельского р-на Москвы Ильей Яшиным:
— Илья, и как теперь можно охарактеризовать то, что получилось?
— Очень просто — это выборы без выбора. На них нет ни одного оппозиционного кандидата, способного серьезно противостоять Собянину и его команде. Прошедшие мунфильтр кандидаты от парламентских партий — это в чистом виде спарринг-партнеры. Причем беспрецедентно слабые. Кандидатом от КПРФ вообще выступает бывший сотрудник РАО «ЕЭС» Чубайса — это много говорит о степени сращения КПРФ и госкорпораций. Не говоря уже о кандидате — начальнике строительного управления, это тема для отдельного исследования. В целом все кандидаты, якобы оппонирующие Собянину, малоизвестны и неспособны набрать хоть сколько-нибудь серьезный процент.
— Но реализовывался ли этот сценарий изначально? Ведь было много утечек: и что вроде как Красовскому дают подписи, и что кандидатура Гудкова будто бы под вопросом в АП. Создается впечатление, что от них решили отказаться в последний момент, возможно, вспомнив опыт с участием в выборах Навального.
— Судя по всему, это и был изначальный план. Думаю, балаган на этапе выдвижения кандидатов, со всеми этими фриками вроде Джигурды и Красовского, был устроен, чтобы отсечь всех скопом. И таким образом не только не пустить на выборы реальных кандидатов, но и вдобавок замазать их всей этой шушерой. На самом деле это довольно распространенная политтехнология, и ее успешно применили и в этот раз.
— Вы не раз заявляли: ни за что не пойдете на выборы в сговоре с действующей властью. А были ли какие-то попытки этого самого сговора?
— Лично я официально ни с кем переговоры не вел, но на мое окружение выйти пытались. Им намекали, что я слишком много критикую политику мэра Москвы и его заместителя Бирюкова, что надо бы помягче. В любом случае не собираюсь отказываться от своей точки зрения и ни на какие подобные переговоры идти не собираюсь.
— Что теперь делать? Бойкот выборов мэра, соглашусь с вами, не вариант. Но и голосовать так, чтобы потом не было стыдно, тоже не за кого. Портить бюллетень?
— Голосовать абсолютно не за кого. Изначально у меня была позиция — голосовать в таком случае за кого угодно, сдерживая тошноту, против Собянина. Но сейчас я в этом уже сомневаюсь. Насчет бойкота — к нему сейчас даже призывать бессмысленно, потому что, согласно соцопросам, две трети москвичей и так намерены эти выборы проигнорировать. Так что порча бюллетеня на данный момент выглядит, по-моему, единственно верным решением.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №26-2018.