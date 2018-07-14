«Голосовать, сдерживая тошноту, за кого угодно?»

На минувшей неделе стали известны имена четверых кандидатов, которые в сентябре будут «сражаться» за пост мэра столицы «против» действующего главы города Сергея Собянина

— Илья, и как теперь можно охарактеризовать то, что получилось?

— Очень просто — это выборы без выбора. На них нет ни одного оппозиционного кандидата, способного серьезно противостоять Собянину и его команде. Прошедшие мунфильтр кандидаты от парламентских партий — это в чистом виде спарринг-партнеры. Причем беспрецедентно слабые. Кандидатом от КПРФ вообще выступает бывший сотрудник РАО «ЕЭС» Чубайса — это много говорит о степени сращения КПРФ и госкорпораций. Не говоря уже о кандидате — начальнике строительного управления, это тема для отдельного исследования. В целом все кандидаты, якобы оппонирующие Собянину, малоизвестны и неспособны набрать хоть сколько-нибудь серьезный процент.

— Но реализовывался ли этот сценарий изначально? Ведь было много утечек: и что вроде как Красовскому дают подписи, и что кандидатура Гудкова будто бы под вопросом в АП. Создается впечатление, что от них решили отказаться в последний момент, возможно, вспомнив опыт с участием в выборах Навального.

— Судя по всему, это и был изначальный план. Думаю, балаган на этапе выдвижения кандидатов, со всеми этими фриками вроде Джигурды и Красовского, был устроен, чтобы отсечь всех скопом. И таким образом не только не пустить на выборы реальных кандидатов, но и вдобавок замазать их всей этой шушерой. На самом деле это довольно распространенная политтехнология, и ее успешно применили и в этот раз.

— Вы не раз заявляли: ни за что не пойдете на выборы в сговоре с действующей властью. А были ли какие-то попытки этого самого сговора?

— Лично я официально ни с кем переговоры не вел, но на мое окружение выйти пытались. Им намекали, что я слишком много критикую политику мэра Москвы и его заместителя Бирюкова, что надо бы помягче. В любом случае не собираюсь отказываться от своей точки зрения и ни на какие подобные переговоры идти не собираюсь.

— Что теперь делать? Бойкот выборов мэра, соглашусь с вами, не вариант. Но и голосовать так, чтобы потом не было стыдно, тоже не за кого. Портить бюллетень?

— Голосовать абсолютно не за кого. Изначально у меня была позиция — голосовать в таком случае за кого угодно, сдерживая тошноту, против Собянина. Но сейчас я в этом уже сомневаюсь. Насчет бойкота — к нему сейчас даже призывать бессмысленно, потому что, согласно соцопросам, две трети москвичей и так намерены эти выборы проигнорировать. Так что порча бюллетеня на данный момент выглядит, по-моему, единственно верным решением.

* * *