Председатель комитета по труду и занятости населения администрации Псковской области Сергей Аржаников прокомментировал порталу для российских соотечественников «Русский век» ситуацию на рынке труда Псковской области. По его словам, среди рабочих профессий особенно требуются операторы свиноводческих комплексов и механизированных ферм, водители, швеи и продавцы продовольственных товаров. Также много вакансий для подсобных рабочих и разнорабочих, грузчиков и уборщиков. Среди служащих востребованы бухгалтеры, инспекторы и воспитатели — тут счёт на десятки вакансий. Учреждениям здравоохранения нужны 419 врачей, 62 медсестры и 39 фельдшеров. Также требуется 42 полицейских. Как отметил Аржаников, много вакансий у дислоцированной в Пскове 76-й десантно-штормовой дивизии ВДВ. Есть информация о 397 вакансиях для военнослужащих рядового и сержантского состава (но здесь, понятно, другой порядок устройства на службу — через военкомат). В этом году трудоустроено 150 участников госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей. «Это 60 процентов от приехавших с 1 января соотечественников трудоспособного возраста. Остальные ещё подбирают подходящую работу или намерены заняться собственным делом. Более 70 процентов прибывших к нам участников госпрограммы имеют профессиональное и высшее образование, у 12,3 процента — среднее общее образование», — добавил Аржаников. По его информации, в этом году одобрено участие в госпрограмме 212 соотечественников, при этом было вынесено 68 отказов. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»