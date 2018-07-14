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Группа антитеррора военных летчиков в Сибири отразила нападение условного противника на аэродром
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Группа антитеррора военных летчиков в Сибири отразила нападение условного противника на аэродром 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В тренировке был задействован весь личный состав военной авиабазы.
Группа антитеррора военной авиабазы «Толмачево», дислоцированной в Новосибирской области, отразила нападение условного противника на военный аэродром и предотвратила захват летной техники террористами.
По замыслу проверки боеготовности подразделения антитеррора, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника скрытно вторглась на территорию военной авиабазы, пытаясь захватить боевую летную технику и уничтожить военный аэродром. Военнослужащие были подняты по тревоге и выдвинулись к месту проникновения. Силы антитеррора вступили в бой с условным противником и захватили в плен главаря боевиков. В ходе проведения учения группа разминирования, входящая в состав подразделения антитеррора, выполнила осмотр складов с боеприпасами на предмет выявления установленных террористами взрывчатых веществ. В тренировке был задействован весь личный состав военной авиабазы.
Военная авиабаза «Толмачево» входит в состав 14 армии ВВС ПВО Центрального военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В, предназначенные для транспортировки груза, личного состава и огневой поддержки с воздуха. А также ударные вертолеты Ми-24, которые применяются для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника.
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