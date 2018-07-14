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Выброшенная в июле новогодняя ёлка рассмешила челябинцев
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Выброшенная в июле новогодняя ёлка рассмешила челябинцев 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Остатки новогодней ёлки, выброшенные в мусорный контейнер в середине июля, стали поводом для шуток среди челябинцев, фотографией горожане поделились в соцсети.
Автор снимков не уточнил, где именно заметил ёлку, и предположил, что новогоднее дерево выбросил мужчина, у которого «или жены нет, или нервы крепкие».
«Ещё один слабак сдался. Рекорд на моей памяти», — написал в комментариях один из участников обсуждения.
«У нашего соседа на балконе до сих пор валяется», — заметила другая жительница города, намекая, что «рекорд» ещё может быть побит.
Напомним, другую ёлку в мусорном контейнере челябинцы заметили в середине июня, а ранее горожан развеселило фото с «выброшенными» автомобилями.
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