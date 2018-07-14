Додон: большинство молдаван считают успешной миссию миротворцев РФ в Приднестровье

"Хочу подтвердить еще раз свою позицию и позицию большинства граждан Республики Молдова: мы считаем, что миротворческая миссия на Днестре, роль российских миротворцев — это успешная миссия", — сказал Додон.

Он отрицательно отозвался о попытках «подорвать или поставить под сомнение» эту миссию. Президент Молдавии выразил уверенность, что миротворческую миссию «нужно продолжить».

В понедельник, 9 июля, молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский заявил, что Кишинев продолжит добиваться вывода из Приднестровья всех российских военных, включая миротворцев.

Российские миротворцы были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ [Республики Молдова]» от 21 июля 1992 года. В настоящее время они поддерживают мир вместе с «голубыми касками» Молдавии и Приднестровья.