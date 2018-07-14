Додон: большинство молдаван считают успешной миссию миротворцев РФ в Приднестровье 

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Большинство граждан Молдавии считают успешной миссию российских миротворцев в Приднестровье. Об этом в субботу заявил молдавский президент Игорь Додон на встрече в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.
"Хочу подтвердить еще раз свою позицию и позицию большинства граждан Республики Молдова: мы считаем, что миротворческая миссия на Днестре, роль российских миротворцев — это успешная миссия", — сказал Додон.
Он отрицательно отозвался о попытках «подорвать или поставить под сомнение» эту миссию. Президент Молдавии выразил уверенность, что миротворческую миссию «нужно продолжить».
В понедельник, 9 июля, молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский заявил, что Кишинев продолжит добиваться вывода из Приднестровья всех российских военных, включая миротворцев.
Российские миротворцы были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ [Республики Молдова]» от 21 июля 1992 года. В настоящее время они поддерживают мир вместе с «голубыми касками» Молдавии и Приднестровья.
Здесь также расположена Оперативная группа российских войск, которая поддерживает миротворческую операцию и охраняет военные склады, где хранятся свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, оставшихся здесь со времен распада Советского Союза. Начавшиеся утилизация и вывоз вооружении были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Сегодня российские миротворцы в регионе фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории. Тирасполь выступает категорически против вывода военных РФ, которых считает гарантией мира.