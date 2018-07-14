Кадыров считает фальшивкой сообщение о гибели в Афганистане женщины из Чечни 

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщение о жестком убийстве талибами уроженки республики в Афганистане. Кадыров назвал новость «тысяча первой попыткой создать видимость наличия в Афганистане неких чеченских боевиков». Если следовать логике создателей дезинформации, пояснил глава Чечни, «если есть женщина, значит, есть и отряды чеченские».
Как написал Кадыров в своем интернет-канале, фальшивку состряпали «в агитпропе коалиционного командования», пишет ТАСС.
Ранее агентство «Хаама пресс» сообщило о гибели уроженок Чечни и Афганистана, примкнувших к "Исламскому государству" (запрещена в РФ), от рук членов движения «Талибан» (запрещено в РФ).