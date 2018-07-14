Ещё
Кадыров считает фальшивкой сообщение о гибели в Афганистане женщины из Чечни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров считает фальшивкой сообщение о гибели в Афганистане женщины из Чечни 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщение о жестком убийстве талибами уроженки республики в Афганистане. Кадыров назвал новость «тысяча первой попыткой создать видимость наличия в Афганистане неких чеченских боевиков». Если следовать логике создателей дезинформации, пояснил глава Чечни, «если есть женщина, значит, есть и отряды чеченские».
Как написал Кадыров в своем интернет-канале, фальшивку состряпали «в агитпропе коалиционного командования», пишет ТАСС.
Ранее агентство «Хаама пресс» сообщило о гибели уроженок Чечни и Афганистана, примкнувших к "Исламскому государству" (запрещена в РФ), от рук членов движения «Талибан» (запрещено в РФ).
Вести.Ru: последние новости
Запасы нефти в США упали на 12,6 млн баррелей День взятия Бастилии во Франции не обошелся без происшествий Липецкий авиацентр одним из первых получит новейшие истребители Су-57
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой127
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте68
Украина решила «подкупить» крымчан водой148
Трупный день: дома россиян набиты костями37
РПЦ выступила с неожиданным заявлением117
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение