Волков назвал «добрым» диалог между РПЦ и государством по статусу Исаакия

"Тема требует поступательных шагов с обоих сторон. Главное, что сейчас мы имеем очень добрых собеседников со стороны властей и находимся в постоянном диалоге. Решения будут оглашены позже", — сказал священнослужитель.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город.

Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.