Юная оренбурженка получит 50 тысяч от УК за травму у подъезда

Центральный районный суд Оренбурга обязал к ООО «УЖКХ Южная-1» выплатить 50 тысяч рублей девочке, которая пострадала из-за ступеней у подъезда.

Мать пострадавшей ранее обратилась в суд с требованием компенсировать моральный вред. По ее словам, через открытое окно она услышала, как на улице плачет ее ребенок. Девочка, которая ушла гулять с подругами, сидела на лавочке с сильно поврежденной ногой. Соседи сообщили, что юная оренбурженка, спускаясь по ступеням подъезда, споткнулась о торчащие из них металлические пруты арматуры, которые образовались из-за разрушения бетонного покрытия. Девочке потребовалось лечение.

Коммунальщики заявили, что не отремонтировали ступени вовремя потому, что ремонтные работы не согласовали жильцы дома.

Суд удовлетворил требования истицы частично. Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.