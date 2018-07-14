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Второй Форум древних цивилизаций прошел в Боливии
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Второй Форум древних цивилизаций прошел в Боливии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Лима, 14 июля /Синьхуа/ — Второй Форум древних цивилизаций в пятницу прошел в городе Ла-Пас, административной столице Боливии.
Присутствовавшие на форуме представители 9 стран, в том числе Китая, Греции, Италии, Египта, Ирака, Ирана, Перу, Армении и Боливии, поделились своими взглядами и позициями в рамках темы «Тысячелетняя культура во времена современности». Они изложили мнения по таким вопросам, как содействие диалогу цивилизаций и взаимному обмену опытом, укрепление защиты памятников культуры, усиление влияния форума и сотрудничество с ЮНЕСКО.
Юй Цюнь, член партийной группы Министерства культуры и туризма КНР, заявил, что надлежит укрепить веру в собственную культуру, содействовать творческой трансформации и инновационному развитию традиционной культуры, а также способствовать культурному обмену. Он отметил, что страны-члены форума должны укреплять практическое сотрудничество, активизировать диалог и консультации, находить точки соприкосновения общих интересов с инициативой «Пояс и путь».
На форуме была подписана Декларация Тиуанако, а также решено принять Армению в состав стран-членов форума.
Форум древних цивилизаций был основан Китаем и Грецией. Цель Форума — вдохнуть силу истории и традиций древних цивилизаций в современное общество, играть активную роль в содействии взаимопониманию и инклюзивности между разными цивилизациями, этническими группами и религиями. Первый Форум древних цивилизаций прошел в Афинах в апреле 2017 года. —0—
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