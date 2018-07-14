В Евпатории посоревнуются в поедании арбузов и выберут лучшего курортника

СИМФЕРОПОЛЬ , 14 июл — РИА Новости Крым . Десятки конкурсов, праздничное шествие Посейдона и бесплатные экскурсии по знаковым объектам — в Евпатории в это воскресенье пройдет Международный день курортника. Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» рассказал замглавы администрации города Валерий Батюк.

"Этот праздник стал уже традиционным для Евпатории. По нашим подсчетам, в этом году он будет проходить минимум в 16-ый раз. Город Евпатория сам его создал и сам проводит Международный день курортника. Прежде всего, мы начнем с молебна за туристов и за хороший сезон, он начнется с самого утра. После этого в 9:00 на Театральной площади проведем массовую зарядку для всех желающих", — рассказал Батюк.

От разминки — к активному спорту. После зарядки стартует забег по набережной им. Горького. А в 11:00 на пляже у памятника Гераклу пройдет массовый заплыв курортников на надувных плавсредствах. Безопасность туристов обеспечат спасатели МЧС

В рамках праздника пройдут конкурсы и состязания, по итогам которых будет определен самый лучший курортник Евпатории.

"Главный приз — путевка на двоих на отдых в летний сезон 2019 года. В рамках конкурса «Лучший курортник года» пройдут различные конкурсы: на силу, ловкость, исполнение песен, скорость поедания арбузов и прочие", — добавил Батюк.

Замглавы администрации города Евпатории Валерий БатюкБлиже к вечеру — с 17:30 до 18:30 — в курортной части города запланировано карнавальное шествие царя морей Посейдона и его свиты. Ну а для тех, кто хочет больше времени уделить культурно-познавательному туризму, в музеях города в этот день будут организованы бесплатные экскурсии.