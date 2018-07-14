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В Волгоградской области пропала 16-летняя девушка
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В Волгоградской области пропала 16-летняя девушка 

ria34.ru 2 часа назад
Фото: ria34.ru
В Волгоградской области объявлена в розыск 16-летняя Елизавета Каминова. Пропавшая ушла из дома в городе Петров Вал Камышинского района утром 13 июля. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно, телефон отключен.
Как рассказали РИА34 в волонтерской организации «ВолгоСпас-Поиск пропавших детей», разыскиваемая в день исчезновения была в синей тунике, в синих шортах с белыми полосками и черных лакированых туфлях. С собой был черный рюкзак.
Приметы: рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы ниже плеч с рыжим оттенком, серо-голубые глаза.
Поисковики обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки. С любой информацией просьба звонить по телефонам: 02 или 89053979456.
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