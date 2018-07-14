В Волгоградской области пропала 16-летняя девушка

Волгоградской области объявлена в розыск 16-летняя Елизавета Каминова. Пропавшая ушла из дома в городе Петров Вал Камышинского района утром 13 июля. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно, телефон отключен.

Как рассказали РИА34 в волонтерской организации «ВолгоСпас-Поиск пропавших детей», разыскиваемая в день исчезновения была в синей тунике, в синих шортах с белыми полосками и черных лакированых туфлях. С собой был черный рюкзак.

Приметы: рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы ниже плеч с рыжим оттенком, серо-голубые глаза.

Поисковики обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки. С любой информацией просьба звонить по телефонам: 02 или 89053979456.