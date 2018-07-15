Перекресток Коммунаров — Ленина временно закроют в Ижевске

В столице Удмуртии на следующих выходных закроют движение всех видов транспорта на перекрестке улиц Коммунаров и Ленина. Как сообщается на сайте администрации Ижевска, это связано с проведением ремонтных работ магистральной тепловой сети.

Так, перекресток будет закрыт с 22:00 пятницы, 20 июля, до 06:00 понедельника, 23 июля.

Водителей призывают объезжать указанный участок. Руководству МУП города Ижевска ИжГЭТ рекомендовано перенаправить движение трамвайных маршрутов.

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