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Работники Металлоинвеста отметили профессиональный праздник
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Работники Металлоинвеста отметили профессиональный праздник 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Работники компании «Металлоинвест» — Михайловского и Лебединского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината, Уральской Стали, «УралМетКома», и Управляющей компании, а также жители регионов присутствия компании отметили День металлурга.
В Железногорске ключевым событием праздника стало торжественное мероприятие коллектива Михайловского ГОКа, в котором приняли участие генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, первый заместитель генерального директора — директор по производству Андрей Угаров, представители региональных и городских органов власти, духовенства.
«У нас есть результаты, которые можно измерить: растущее качество продукции, увеличивающиеся объемы отгрузки. Но есть и другие результаты. Это качество жизни в Железногорске, Осколе, Губкине, Новотроицке, в целом в стране. И в этих результатах — ваш труд, дорогие горняки! — сказал Андрей Варичев. — Россия красивая, могучая, благородная страна, с великой историей, несметными богатствами и красотой души народа. Давайте любить ее и гордиться ею!».
Активным участникам реализации инвестиционных проектов, передовикам труда на мероприятии были вручены награды разных уровней. Значимым проектом на МГОКе стал технологический комплекс обжиговой машины №3 МГОКа. Запуск комплекса укрепил позиции Металлоинвеста как крупнейшего эффективного международного производителя продукции с высокой добавленной стоимостью.
«Михайловский ГОК — наша гордость, — отметил заместитель генерального директора — директор по производству Андрей Угаров. — Мне приятно вручить награды вам, вложившим свои силы, энергию, знания и опыт в реализацию одного из масштабных инвестиционных проектов компании».
Чествование лучших сотрудников проходило в течение всей предпраздничной недели, всего наградами отмечено более 370 специалистов МГОКа и дочерних предприятий.
День металлурга является значимым событием не только для коллектива МГОКа, но и для жителей Железногорска и Курской области. Михайловский ГОК является стратегическим партнером региона в решении наиболее значимых социальных задач.
«Администрация Курской области высоко ценит, что на территории региона, исторически так сложилось, находится такое мощное и прекрасное предприятие, — поздравил железногорцев заместитель губернатора Курской области Александр Криволапов. — Вы производите продукцию мирового уровня, повышаете эффективность и, тем самым, пополняете бюджет Курской области налоговыми поступлениями».
Подарком от компании «Металлоинвест» железногорцам станет концерт с участием групп «Фабрика» и «Новые самоцветы», а также красочный фейерверк, которые состоятся 14-го июля. В праздничные выходные пройдут спортивные турниры по волейболу, настольному теннису и дартсу, соревнования по городошному и гиревому спорту, стритболу, бадминтону. Состоятся творческие конкурсы: «Играй, гармонь», детский конкурс рисунка на асфальте «Железногорск — город горняков». Радостное настроение горожанам создадут выступления коллективов образцового Дворца культуры и техники.
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