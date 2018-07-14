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Военные вертолеты и истребители танцевали в небе над Липецком
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Военные вертолеты и истребители танцевали в небе над Липецком 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Липецке с размахом отпраздновали столетие местной авиации.
Сто лет назад совершил свой первый полет легендарный самолет «Илья Муромец». В честь этого в областном центре устроили авиашоу. Первыми в небе над набережной Липецка показались асы липецкой пилотажной группы «Соколы России». Они же завершали авиашоу, устроив показательный ближний маневренный воздушный бой.
«Беркуты» на боевых Ми-28 летали так низко, что можно было разглядеть пилотов в кабине. Черные массивные вертолеты танцевали, устраивали фейерверк из световых ловушек и, закончив свой воздушный балет, удалились с поклоном.
Шестерка «Русских витязей» на истребителях СУ-30СМ удивляли зрителей синхронными «бочками», роспуском встречными «бочками» на пересекающихся бочках. А их командир заставил публику на земле задержать дыхание, когда он взмыл вертикально в небо и застыл там, на несколько мгновений сбросив скорость до нуля.
«Стрижи» на Миг-29 начали выступление со сложнейшей фигуры — петли Нестерова. А затем сменяли фигуру за фигурой с невероятной скоростью: «пирамида», «стрела», «конверт».
Зрителями авиашоу стали несколько тысяч человек, они заполнили оба берега реки Воронеж и встречали артистов за штурвалами бурными овациями.
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