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Отчёт о проверке контрактов администрации Пскова и ООО «Эгле» направлен в прокуратуру
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Отчёт о проверке контрактов администрации Пскова и ООО «Эгле» направлен в прокуратуру 

Псковская губерния 2 часа назад
Контрольно-счётная палата провела совместную проверку с прокуратурой Пскова и управлением строительства и капитального ремонта администрации Пскова. Аудиторы проверили муниципальные контракты, заключенные управлением строительства и капремонта администрации Пскова с ООО «Эгле» на выполнение работ по объекту «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры ТРК „Псковский“. В ходе совместных контрольных действий было установлено, что в нарушение ст. 95 Федерального закона №44 управление стриотельства и капремонта заключило дополнительное соглашение от 25 декабря 2015 года в части увеличения срока выполнения работ до 25 декабря 2016 года. Кроме того, в нарушение ст. 103 Федерального закона №44 управление не разместило информацию об оплате контракта и документы о приёмке в единой информационной системе. Также контрольно-счётные органы выявили при выборочной проверке позиций технического задания, что в акте о приёмке выполненных работ указывалось, что был произведен монтаж оборудования и приобретения автономного санитарно-бытового модуля и автономного санитарно-бытового модуля с кабиной для инвалидов, а также монтаж оборудования и приобретение туалетов модульных автономных для инвалидов МТА-ЗИ. Вышеуказанные работы были оплачены 13 декабря 2016 года в сумме 3 млн 495 тыс. рублей. При осмотре в ходе проверки выявлено, что вышеуказанные модули на объекте „Реконструкция улицы Калинина с примыкающими улицами Детская, Георгиевская и Красных Просвещенцев“ установлены не были, и фактически находятся на территории ООО „ДСУ-125“ и МКУ „Служба благоустройства“. Ранее в псковских СМИ сообщалось о пропаже четырёх биотуалетов, после чего глава Пскова Иван Цецерский заявил, что они „находятся там, где должны“. Отчёт по результатам совестной проверки на основании соглашения о взаимодействии направлен в прокуратуру Пскова, которой было вынесено представление в адрес управления строительства и капремонта администрации Пскова. Также, копия отчета была направлена главе города Пскова. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы „ВКонтакте“, „Телеграме“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“
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