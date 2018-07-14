Ещё
Пилотажная группа на Дне взятия Бастилии перепутала цвета флага Франции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пилотажная группа на Дне взятия Бастилии перепутала цвета флага Франции 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Участники французской пилотажной группы Patrouille de France, которые участвовали в воздушной части парада по случаю празднования Дня взятия Бастилии, перепутали последовательность цветов национального флага. Как сообщает Le Dauphine Libere, в небе над Парижем появился красно-сине-бело-красный флаг.
Девять самолетов должны были пролететь над городом и выпустить разноцветный дым как в трех полосах на флаге: синий, белый и красный. Однако на месте самолета, который должен был выпускать синий дым, оказался тот, что выпускал красный.
Это не стало единственным происшествием на параде. Во время проезда мотоциклов два из них упали неподалеку от трибун со зрителями, где, в том числе, находился президент страны Эммануэль Макрон. Мотоциклисты после падения не пострадали, они поднялись и вскоре вернулись в парадный строй.
День взятия Бастилии — национальный французский праздник, который отмечается ежегодно начиная с 1880 года. Бастилия, ставшая местом заключения государственных преступников, была взята 14 июля 1789 года. Празднование традиционно проходит на Елисейских полях в Париже.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой127
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте68
Украина решила «подкупить» крымчан водой148
Трупный день: дома россиян набиты костями37
РПЦ выступила с неожиданным заявлением117
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение