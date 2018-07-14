Какие наказания практиковались в Красной армии в гражданскую войну

Красная армия создавалась исходно как армия революционного народа, чуждая «старорежимным» порядкам — таким, как беспрекословное подчинение командиру, отдание чести и т.д. Однако сразу выяснилось, что на одной сознательности боеспособную армию не построить.

Анархическая вольница

Вначале Красная армия комплектовалась добровольно. Причём для записи в неё была необходима рекомендация минимум двоих членов «организаций трудящихся» — советских партий, профсоюзов, Советов, фабрично-заводских комитетов, комитетов бедноты и т.д. Казалось, это должно было гарантировать Красную армию от притока враждебного и «несознательного» элемента. На практике же именно такие проверенные «представители пролетариата и беднейшего крестьянства» оказались недисциплинированным сбродом.

О моральном состоянии первых частей Красной армии, выдвинутых весной 1918 года на границу с Украиной для защиты от возможного вторжения германских войск, наглядно свидетельствует, например, донесение в Высший военный совет Республики (будущий Реввоенсовет) воинского начальника Сытина в Брянске : «Главный их недостаток — отсутствие гражданского долга, полное отсутствие сознания важной ответственности и взятого на себя обязательства; люди совершенно не признают командный состав и приказаний совершенно не исполняют… Общий голос всех начальников фронта: лучше присылать формирований в десять раз меньше, но качеством лучше».

Ещё в апреле 1918 года наркомвоенмор Троцкий отменил выборность командиров в Красной армии и создал систему всеобщего военного обучения трудящихся (Всевобуч). В июне 1918 года была объявлена мобилизация трудящихся в Красную армию. Но «болезни роста» приходилось лечить кровавым способом прямо по ходу разворачивающейся гражданской войны.

От выборного командования к децимациям

Главным фронтом гражданской войны поначалу был Восточный. В июле 1918 года его командующий левый эсер Михаил Муравьёв поднял мятеж против Совета народных комиссаров. Мятеж был подавлен, Муравьёв убит, но советские войска долго не могли прийти в боеспособное состояние. К счастью для советской власти, её противники тоже ещё не были достаточно организованы.

В начале августа 1918 года красные бежали из Казани перед небольшой, но дисциплинированной белогвардейской частью под командованием Владимира Каппеля . Помимо важного стратегического пункта, в руки белых попала половина золотого запаса России , эвакуированная в Казань во время Первой мировой войны. На фронт спешно прибыл Троцкий и начал наводить дисциплину.

Сначала Лев Давидович отдал под суд председателя полкового комитета, потребовавшего смены полка на позициях. Затем он издал приказ об ответственности командиров и комиссаров за поведение вверенных им частей. В случае бегства части с поля боя, командир и комиссар подлежали расстрелу первые. Ну, а когда белогвардейцы, узнав о пребывании Троцкого на фронте, попытались внезапным налётом захватить его в плен, и большая часть большевицких войск при этом разбежалась, Троцкий отдал приказ о расстреле по жребию каждого десятого из бежавших частей, применив, таким образом, древнеримский обычай децимации для устрашения. Затем децимация была ещё раз применена Троцким в октябре 1919 года уже под Петроградом.

Заградотряды и расстрелы укрывателей дезертиров

Необходимо заметить, что такие наказания налагались в иррегулярном порядке, так как дисциплинарного устава Красной армии в то время ещё не существовало. Кары варьировали в зависимости от времени, места и начальства. В этом отношении красные, впрочем, не отличались от белых, у которых вообще не было единой армии, и все воинские части сильно различались как дисциплиной, так и методами её поддержания. Так, в белогвардейской дивизии генерала Михаила Дроздовского расстреливали за пьянство, мародёрство и т.п. преступления, которые в некоторых других белых частях вообще не считались проступками.

Телесные наказания в виде порки розгами были восстановлены в русской армии во время отступления 1915 года и потом практиковались в большинстве белых армий, особенно среди казаков. Среди же «свободных граждан советской республики» порки считались унижением личности и чаще заменялись… расстрелами.

В ноябре 1918 года во время обострения ситуации на Южном фронте Троцкий издал очередной строгий приказ о мерах борьбы с дезертирством и паникёрством. Помимо обязательных в таком случае расстрелов, вводились заградотряды. Они не были изобретением большевиков. Первый приказ о заградительных отрядах тоже был издан в царской армии в 1915 году — генералом Брусиловым, тогда командующим 8-й армией. Однако только в Красной армии эта мера была применена широко и неукоснительно. Помимо дезертиров, расстрелу подлежали и их укрыватели среди гражданского населения — домохозяева и даже председатели советов и комитетов бедноты, знавшие, что в их сёлах скрываются дезертиры.

Но поголовно расстреливать всех дезертиров и трусов значило скоро остаться совсем без армии. Поэтому на первый раз их могли простить. На них надевали, для отличия, специальные чёрные воротники, и эти бойцы должны были храбростью в последующих боях заслужить себе прощение. В случае повторного проявления трусости они не могли рассчитывать на снисхождение. Специальных же штрафных рот создавать тогда не стали.

Институт заложничества

Существовала в Красной армии особая категория — военспецы. Почти все командиры и все без исключения штабисты РККА были офицерами царской армии. 30 сентября 1918 года Троцкий издал приказ, в котором говорилось о большом количестве перебежчиков к белым из числа бывших офицеров, служащих в Красной армии. Члены семей перебежчиков были объявлены заложниками. В тот период это означало, что их могут в любой момент расстрелять в порядке «красного террора».

Угроза того, что родные будут репрессированы в случае измены, удерживала многих офицеров из числа тех, кто, по определению белогвардейского генерала Деникина, «был душою с нами», на службе советской власти. Среди военспецов, занимавших высокие посты в РККА, после отдания этого приказа случилась только одна измена. В июне 1919 года бывший полковник Николай Всеволодов , командовавший 9-й армией на Южном фронте, перебежал к деникинцам.

Несомненно, что драконовские, но умело и выборочно применяемые, меры насаждения и поддержания дисциплины стали одним из решающих факторов, обеспечивших победу красных в гражданской войне.