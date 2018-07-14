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Во дворах Калининграда при благоустройстве заменят часть деревьев
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Во дворах Калининграда при благоустройстве заменят часть деревьев 

Клопс.Ru 57 минут назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде во время благоустройства дворов срубят часть деревьев и заменят их на новые. Об этом рассказал глава города Алексей Силанов, сообщает пресс-служба мэрии.
Вырубка коснётся тех деревьев, которые разрушают несущие конструкции домов или мешают эксплуатации сетей. Зелёные насаждения могут убрать и по требованию самих калининградцев. Работы будут проводиться в рамках программы «Формирование современной городской среды». Мэрия занимается вопросом вырубки и компенсационной высадки деревьев совместно с экологами-общественниками.
"Нужно находить компромиссное решение между желанием жителей иметь на территории детские, спортивные площадки, парковки, и стремлением сохранить зелёные насаждения", — отметил Алексей Силанов.
Тема вырубки деревьев поднималась во время рабочего выезда главы Калининграда на объекты программы «Формирование современной городской среды» в субботу, 14 июля. Во время мероприятия также стало известно о завершении благоустройства одного из самых больших дворов города.
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