Во дворах Калининграда при благоустройстве заменят часть деревьев

Калининграде во время благоустройства дворов срубят часть деревьев и заменят их на новые. Об этом рассказал глава города Алексей Силанов , сообщает пресс-служба мэрии.

Вырубка коснётся тех деревьев, которые разрушают несущие конструкции домов или мешают эксплуатации сетей. Зелёные насаждения могут убрать и по требованию самих калининградцев. Работы будут проводиться в рамках программы «Формирование современной городской среды». Мэрия занимается вопросом вырубки и компенсационной высадки деревьев совместно с экологами-общественниками.

"Нужно находить компромиссное решение между желанием жителей иметь на территории детские, спортивные площадки, парковки, и стремлением сохранить зелёные насаждения", — отметил Алексей Силанов.

Тема вырубки деревьев поднималась во время рабочего выезда главы Калининграда на объекты программы «Формирование современной городской среды» в субботу, 14 июля. Во время мероприятия также стало известно о завершении благоустройства одного из самых больших дворов города.