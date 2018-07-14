На форуме «Инженеры будущего» начался хакатон

Хакатон — это способ решения той или иной технической задачи посредством командного «мозгового штурма», длящегося в течение нескольких дней. Изначально технология была разработана для специалистов в сфере информационных технологий, но постепенно распространилась и на другие сферы.

По словам одного из спикеров форума Валентины Овчинниковой, хакатон, в котором предстоит поучаствовать «инженерам будущего», направлен на решение задач перехода предприятий на цифровые технологии через проработку практических сценариев интеграции решений в конкретное производство.

— Цифровизация производства — это один из приоритетов, определенных на уровне государства. Однако на самих предприятиях пока мало кто понимает, что это, и как эту задачу правильно решать. Наш хакатон призван дать участникам форума соответствующие навыки, — рассказала Валентина. — Мы разделим их на семь команд по три человека. Они сами смоделируют некую производственную задачу, и под нашим надзором за три дня найдут ее решение, продумают механизм внедрения, и даже просчитают, сколько это будет стоить, сколько понадобится людей и т.д. Когда ребята вернутся на свои предприятия, они смогут применить полученные навыки для решения реальных производственных задач.

Хакатон предполагает приобретение участниками как практических навыков, так и теоретических знаний по четырем основным направлениям: робототехника, блокчейн, искусственный интеллект и дополненная виртуальная реальность.

— К примеру, говоря о том же блокчейне, многие уверены, что он применим только к криптовалютам, хотя на самом деле криптовалюты — это лишь одна из множества возможных сфер применения блокчейна, — продолжает Валентина Овчинникова. — На промпредприятиях с помощью технологии блокчейна внедряются цифровые паспорта продукции, которые невозможно фальсифицировать.

Итоги хакатона подведут 18 июля.