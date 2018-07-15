Орловский избирком выдал пятое удостоверение кандидата в губернаторы

Накануне, 14 июля, состоялось 41 заседание избирательной комиссии Орловской области . На нем было принято решение о регистрации кандидатом на должность главы региона врио губернатора Андрея Клычкова

В пятницу, 13 июля, зарегистрировали сразу четырех претендентов на высокое кресло: двух депутатов областного Совета эсера Руслана Перелыгина и «жириновца» Андрея Куцына, представителей партий «Родина» и «Патриоты России» Евгения Алехина и Елену Крачнакову.

Изначально заявили о своей участии в выборах губернатора в качестве кандидатов девять человек, но не всем удалось собрать необходимые документы, заручиться поддержкой представителей райсоветов и сельсоветов.

Напомним, орловцы будут выбирать главу региона 9 сентября.

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