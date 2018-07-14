В Тверской области перезахоронили останки 144 погибших в годы Великой Отечественной войны

Это результат работы более 200 поисковиков из разных регионов России

При освобождении Зубцова погибли более 40 тыс. советских солдат и офицеров. Поисковые работы ведутся в том районе уже 35 лет. За это время активисты перезахоронили останки 14 тыс. человек.