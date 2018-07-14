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В Тверской области перезахоронили останки 144 погибших в годы Великой Отечественной войны
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В Тверской области перезахоронили останки 144 погибших в годы Великой Отечественной войны 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
В Тверской области состоялась церемония перезахоронения останков 144 погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «Звезда». Имена некоторых бойцов удалось установить.
Это результат работы более 200 поисковиков из разных регионов России.
При освобождении Зубцова погибли более 40 тыс. советских солдат и офицеров. Поисковые работы ведутся в том районе уже 35 лет. За это время активисты перезахоронили останки 14 тыс. человек.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму захоронили останки 64 человек, погибших в Великую Отечественную войну.
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