Орловчанка наказала навязчивых коллекторов

Арбитражный суд Орловской области 5 июля решил привлечь ООО «Финколлект» к административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Орловчанка заключила договор потребительского займа, но не смогла справиться с платежами и образовалась просроченная задолженность. В ее адрес начали поступать телефонные звонки от сотрудников коллекторского агентства, которые оказывали на нее психологическое давление. При разрешенных законом двух напоминаниях в неделю, с женщиной беседовали вдвое чаще. Кроме того, ООО «Финколлект» действовало недобросовестно и неразумно, так как выражения сотрудников компании были восприняты должницей как угрозы, смс присылали ночью.

Женщина пожаловалась на коллекторов в управление Роспотребнадзора по Орловской области. Далее служба судебных приставов обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении ООО «Финколлект» к административной ответственности.