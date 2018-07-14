Ещё
Орловчанка наказала навязчивых коллекторов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орловчанка наказала навязчивых коллекторов 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области 5 июля решил привлечь ООО «Финколлект» к административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Орловчанка заключила договор потребительского займа, но не смогла справиться с платежами и образовалась просроченная задолженность. В ее адрес начали поступать телефонные звонки от сотрудников коллекторского агентства, которые оказывали на нее психологическое давление. При разрешенных законом двух напоминаниях в неделю, с женщиной беседовали вдвое чаще. Кроме того, ООО «Финколлект» действовало недобросовестно и неразумно, так как выражения сотрудников компании были восприняты должницей как угрозы, смс присылали ночью.
Женщина пожаловалась на коллекторов в управление Роспотребнадзора по Орловской области. Далее служба судебных приставов обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении ООО «Финколлект» к административной ответственности.
Сообщение Орловчанка наказала навязчивых коллекторов появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орловская область заказала проекты для Западного обхода Орла Орловцев просят помочь в поисках пропавшего военнослужащего «Орелстрой» поможет липецким обманутым дольщикам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой135
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте68
Трупный день: дома россиян набиты костями38
Украина решила «подкупить» крымчан водой152
Деньги в российских банках оказались под угрозой14
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение