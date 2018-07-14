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Истребители пятого поколения Су-57 скоро поступят в Липецкий авиацентр
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Истребители пятого поколения Су-57 скоро поступят в Липецкий авиацентр 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛИПЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Специалисты Липецкого авиацентра в ближайшее время одними из первых в армии получат истребители пятого поколения Су-57, сообщил журналистам начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.
"Сегодня Липецкий авиацентр оснащен лучшими самолетами, которые поступают на вооружение Военно-воздушных сил. Это Су-35, Су-30СМ. В ближайшее время мы получим новый самолет — Су-57, который предназначен для завоевания господства в воздухе", — сообщил Сушков.
По его словам, липецкие летчики первыми освоят этот тип летательных аппаратов после летчиков-испытателей 929 Государственного летно-испытательного центра Минобороны имени В. П. Чкалова в Ахтубинске.
"Ахтубинск — исследовательский испытательный центр, который обязательно проверит этот самолет, его боевую живучесть и потом будет рекомендовать в части Военно-воздушных сил. Мы получим его после них", — сказал он.
По словам Сушкова, Липецкий авиацентр является передовым соединением Воздушно-космических сил и выполняет «самые важные, самые ответственные задачи верховного главнокомандующего». Наращивание боевого потенциала авиации, усовершенствование летных методик являются одними из важнейших задач, выполняемых специалистами центра.
В свою очередь, командующий Военно-воздушными силами — заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин в беседе с журналистами отметил мастерство липецких авиаторов. «Липецкие летчики — лучшие летчики России, которые выполняют любые задачи, которые ставит им руководство страны и министерства обороны, в том числе, и в Сирийской Арабской Республике», — сказал он.
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