Истребители пятого поколения Су-57 скоро поступят в Липецкий авиацентр

ЛИПЕЦК , 14 июл — РИА Новости . Специалисты Липецкого авиацентра в ближайшее время одними из первых в армии получат истребители пятого поколения Су-57, сообщил журналистам начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

"Сегодня Липецкий авиацентр оснащен лучшими самолетами, которые поступают на вооружение Военно-воздушных сил. Это Су-35, Су-30СМ. В ближайшее время мы получим новый самолет — Су-57, который предназначен для завоевания господства в воздухе", — сообщил Сушков.

По его словам, липецкие летчики первыми освоят этот тип летательных аппаратов после летчиков-испытателей 929 Государственного летно-испытательного центра Минобороны имени В. П. Чкалова в Ахтубинске

"Ахтубинск — исследовательский испытательный центр, который обязательно проверит этот самолет, его боевую живучесть и потом будет рекомендовать в части Военно-воздушных сил. Мы получим его после них", — сказал он.

По словам Сушкова, Липецкий авиацентр является передовым соединением Воздушно-космических сил и выполняет «самые важные, самые ответственные задачи верховного главнокомандующего». Наращивание боевого потенциала авиации, усовершенствование летных методик являются одними из важнейших задач, выполняемых специалистами центра.