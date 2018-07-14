Острая тема: ямальцы получили ответы на насущные вопросы о капремонте

Старинный кирпичный дом в центре Москвы , признанный историческим строением, внезапно дал трещину. Один из его жильцов, мой знакомый, печально заметил: «А капремонт у нашего дома по плану в 2035 году», на что я ответила: «О, это всего на год дольше срока моего последнего ипотечного взноса». Такая вот она, доля собственников жилья…

О капитальном ремонте говорили в Салехарде на интернет-конференции. На вопросы собственников и съемщиков жилья отвечал Андрей Касьяненко , директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО ». Вопросы, понятное дело, поступили злободневные и острые, потому что одно дело жить в доме с трещинкой на потолке, другое — в доме с протекающим септиком.

Вопрос из газовой столицы

На все нужны деньги. Всех нужно поставить в очередь. Порой людям кажется, что их дом в плане несправедливо «задвинули» подальше, а у соседей вроде и стены покрепче, и крыша в норме, но их почему-то ремонтируют раньше. Не позавидуешь тем, кому приходится разруливать эти вопросы каждый день.

— Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах — это, пожалуй, одна из самых острых тем, — заметил Андрей Касьяненко. — И здесь в спорных вопросах между собственниками и подрядчиками фонд всегда будет отстаивать интересы жильцов. С каким бы вопросом ни обратились собственники жилья в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов (телефон горячей линии — 8 (34992) 4-16-67), мы стараемся разобраться и дать исчерпывающий ответ. Кстати, граждане часто благодарят сотрудников фонда за большую разъяснительную работу и профессиональный подход. Если консультация требует времени для детализации и анализа данных, то наши специалисты просят обратившегося оставить номер телефона и позже перезванивают сами…

Одна из острейших проблем коммунальной сферы — неплатежи — коснулась и Фонда капремонта.

— На ваш взгляд, почему Новый Уренгой хуже всех городов и районов округа платит взносы на капремонт? — поинтересовался Дмитрий из газовой столицы.

— На этот вопрос отвечают сами жильцы: «Забыли», «Не имели возможности», «Собственность оформлена на несовершеннолетнего», — пояснил Андрей Касьяненко. — Фонд активно работает с должниками. Если раньше большинству из них направлялись уведомления об уплате задолженности, то сейчас усилена исковая работа. Ситуация с неплательщиками улучшается. К собственникам приходит понимание, что уклонение от уплаты взносов неминуемо обернется проблемами, связанными с дополнительными затратами в виде уплаты госпошлины в суд, исполнительного сбора судебным приставам, а также с отпускными проблемами в связи с невыездом за рубеж. До конца третьего квартала 2018 года фонд планирует поступить аналогичным образом со всеми должниками, не уплачивающими взносы на капитальный ремонт.

Жесткий отбор не спасает от халтуры

Не всех жильцов, кстати, устраивает качество самого капремонта. Добиться его проведения — полдела, нужно еще найти управу на безответственного подрядчика, привыкшего работать тяп-ляп.

— Почему после капремонтов протекают крыши? И зачем ремонтировать хорошую кровлю, когда продувает стены и лучше утеплить фасады. Кто решает, что ремонтировать в первую очередь? — задает вопрос Анна из Надыма

— Заключаемые договоры подряда на проведение капитального ремонта в обязательном порядке предусматривают гарантийные обязательства подрядчика — не менее пяти лет. При выявлении дефектов выполнения ремонта в гарантийный период подрядчики их устраняют собственными силами и за свой счет… По результатам мониторинга может быть принято решение о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта. Принимает это решение комиссия, созданная органами местного самоуправления.

Андрей Касьяненко также отметил важный момент: собственники помещений МКД по собственной инициативе и в любое время могут договориться о проведении капитального ремонта общего имуществ. Однако если жильцам он нужен гораздо раньше, чем это установлено планом (региональной программой), то на общем собрании решается и то, за чей счет это будет сделано.

Кстати, по словам директора фонда, из 94 организаций, находящихся в реестре квалифицированных подрядных организаций, 44 зарегистрированы и работают на территории Арктического региона. А остальные 50? Не станет ли это проблемой, если подрядчик выполнит работы некачественно, но из-за того, что он базируется в другом регионе, жильцы не смогу своевременно привлечь его к ответу.

А на Севере время капремонта порой ограничено коротким теплым сезоном. Тем не менее строители, ремонтники, чтобы не терять подрядов и не выбыть из реестра, стараются все-таки не подмочить свою репутацию, так как отбор происходит достаточно жесткий.

— Отбор подрядных организаций проходит в два этапа, — поясняет Андрей Касьяненко. — Сначала проходит предварительный отбор для включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, затем проводится их отбор путем электронного аукциона.

Едва вселились, а с потолка уже течет

— Все же хотелось бы понять: утепление фасадов проводится в рамках капитального ремонта в нашем регионе? Если нет, то почему в соседнем ХМАО , как показывают по ТВ, утепляют дома за счет средств капитального ремонта? — поступил вопрос от анонимного ямальца.

— Утепление фасада не входит в перечень услуг по капитальному ремонту общего имущества в МКД, — отвечает Андрей Касьяненко. — Но собственники помещений могут принять решение об установлении взноса на капитальный ремонт в сумме, превышающей его минимальный размер. Тогда часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет этого превышения, может использоваться для финансирования любых услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в доме.

— У нас новый дом, но уже требуется капремонт, так как весной протекла крыша, испортился фасад. Как решить этот вопрос? — спрашивает Ольга Борисова

— Очередность проведения кап-ремонта в многоквартирных домах определяется региональной программой, исходя из степени физического износа соответствующего конструктивного элемента или инженерной системы дома. При капремонте конструкций и инженерных систем в составе общего имущества МКД должно заменяться не менее 50 процентов каждой конструкции и инженерной системы. Так как ваш дом новый, физический износ небольшой, то необходимо обратиться в управляющую компанию для устранения дальнейших протечек крыши и восстановления фасада в рамках гарантийного ремонта за счет средств застройщика, если дом еще на гарантии. Текущий ремонт может сделать и управляющая компания, если гарантийный срок дома истек.

Вопросов еще прозвучало немало. В конце пресс-конференции Андрей Касьяненко отметил:

— Мы отработали четыре года. Сформировали нормативную базу, система капитального ремонта многоквартирных домов на Ямале работает в полную силу. Средний процент сбора взносов по округу 87 процентов. Лидером остается город Муравленко . Еще два месяца назад мы констатировали, что горожане достигли психологического рубежа в 95 процентов, сегодня они достигли 96 процентов. За весь период нашей работы собственники внесли 1 млрд 775 млн рублей. Большая часть этих денег — 1 млрд 141 млн — потрачена на услуги или работы, связанные с капитальным ремонтом.

Изначально в трехлетний план ремонта на 2016–2018 годы было включено 476 многоквартирных домов. Фактически же различные работы были проведены в 710 домах. Деньги на счету не простаивают, они работают, мы готовы своевременно корректировать свои планы, при условии добросовестного отношения подрядных организаций к своим обязательствам, чего и ждут от нас собственники, проживающие в этих домах.

В ТЕМУ

Согласно региональному краткосрочному плану реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЯНАО, на 2017–2019 годы в этом году запланированы работы по капитальному ремонту в 228 многоквартирных домах (МКД). Лифтовое оборудование заменят в 16 МКД, всего 53 лифта (Губкинский — 4, Ноябрьск — 3, Новый Уренгой — 12, Надым — 34).