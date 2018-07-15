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Алексей Силанов: жители улицыДарвина просят срубить старые дубы
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Алексей Силанов: жители улицыДарвина просят срубить старые дубы 

Вести Калининград 4 часа назад
Фото: Вести Калининград
Жители одного из дворов улицы Дарвина просят городские власти срубить несколько старых дубов, которые мешают коммуникациям. Об этом сообщил глава города Алексей Силанов во время рабочего выезда.
Во время осмотра работ по благоустройству двора на Дарвина к градоначальнику обратились горожане с просьбой решить проблему со старыми деревьями возле их дома.
«Это очень сложная ситуация. Жильцы настойчиво просят, чтобы этих зеленых насаждений не было, потому что они разрушают и коммуникации, и подпорную стенку. Часть из этих растений находятся в таком состоянии, что реально представляют угрозу обрушения. Поэтому конечно же будем эти вопросы и с министерством и с представителями общественности отрабатывать», — заявил Силанов.
Глава города также добавил, что на каждом из объектов, где ведется благоустройство, есть вопросы по зеленым насаждениям.
«Нужно находить компромиссное решение между желанием жителей иметь на территории детские, спортивные площадки, парковки, и стремлением сохранить зеленые насаждения», — подчеркнул Алексей Силанов.
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