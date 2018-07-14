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Москвичам показали, кто управляет светофорами
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Москвичам показали, кто управляет светофорами 

Мир24 3 часа назад
Москвичей пригласили на экскурсию в Центр организации дорожного движения, сообщает «МИР 24».
Гости смогли увидеть работу сотрудников изнутри, узнать подробнее о системе видеонаблюдения и задать специалистам любые вопросы.
Сегодня в столице установлено около двух тысяч камер. Некоторые дороги также оснащены детекторами скорости и «умными» светофорами. Они переключаются в зависимости от загруженности трасс и получают информацию о движении, даже на соседних перекрестках.
Экскурсию для любителей транспортной логистики приурочили ко Дню московского транспорта.
«У нас огромное количество оборудования, которое позволяет управлять дорожным движением, следить за ним. Это камера телеобзора, которых более двух тысяч, так же как и комплексов фиксации, которые позволяют нам фиксировать нарушения. На территории города находится и более четырех тысяч светофоров, которые тоже находятся на связи с нашим центром», — говорит руководитель совета молодежи ЦОДД Иван Морданов.
Больше всего гостей интересовали платные парковки, система фото— и видеофиксации, а также кто управляет светофором. Впечатлила посетителей и интерактивная карта Москвы, на которой в реальном времени можно увидеть, где дорога разгружена, а где придется постоять в пробке.
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