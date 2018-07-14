ФОК с секциями волейбола, баскетбола и залом единоборств построят в Химках

В подмосковных Химках для жителей микрорайона Подрезково в этом году откроет свои двери современный физкультурно-оздоровительный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Строительство объекта ведется в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья». Площадь ФОКа с секциями волейбола, баскетбола и залом единоборств составляет 2,4 тысячи квадратных метров. Строительство объекта находится на личном контроле главы городского округа Дмитрия Волошина . Место для спортивного объекта выбрано в соответствии с пожеланиями жителей. На территории вблизи ФОКа также будет предусмотрена парковка.

«В этом году в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья» мы открываем ФОК в микрорайоне Подрезково площадью 2,4 тысячи квадратных метров. В нем будут работать секции волейбола и баскетбола, медицинский кабинет, три тренажерных зала, зал единоборств. Работы ведутся по графику и уже выполнены на 80%. За пять лет мы открыли 12 ФОКов, до 2023 года постоим еще семь», — сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Кроме того, открылись семь самых крупных спортивных центров: ЛТЦ «Айсберг» в микрорайоне Левобережный, Центр пляжных видов спорта, Центр футбола, Школа самбо-70.