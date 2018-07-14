Ещё
ФОК с секциями волейбола, баскетбола и залом единоборств построят в Химках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФОК с секциями волейбола, баскетбола и залом единоборств построят в Химках 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
В подмосковных Химках для жителей микрорайона Подрезково в этом году откроет свои двери современный физкультурно-оздоровительный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Строительство объекта ведется в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья». Площадь ФОКа с секциями волейбола, баскетбола и залом единоборств составляет 2,4 тысячи квадратных метров. Строительство объекта находится на личном контроле главы городского округа Дмитрия Волошина. Место для спортивного объекта выбрано в соответствии с пожеланиями жителей. На территории вблизи ФОКа также будет предусмотрена парковка.
«В этом году в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья» мы открываем ФОК в микрорайоне Подрезково площадью 2,4 тысячи квадратных метров. В нем будут работать секции волейбола и баскетбола, медицинский кабинет, три тренажерных зала, зал единоборств. Работы ведутся по графику и уже выполнены на 80%. За пять лет мы открыли 12 ФОКов, до 2023 года постоим еще семь», — сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Кроме того, открылись семь самых крупных спортивных центров: ЛТЦ «Айсберг» в микрорайоне Левобережный, Центр пляжных видов спорта, Центр футбола, Школа самбо-70.
Также в микрорайоне Новогорск создан уникальный спортивный кластер, площадь которого составляет более 18 тысяч квадратных метров. Туда вошли Центр художественной гимнастики Ирины Виннер, Школа бокса Александра Лебзяка, Академия боевых искусств Федора Емельяненко и Центр фехтования Ильгара Мамедова. Кроме того, за пять лет в Химках появилось 100 площадок для занятий спортом.
РИАМО: последние новости
Пассажиры не пострадали при попадании молнии в самолет, летящий из Берлина во «Внуково» Скамейка для старейшей жительницы появилась во дворе дома на проспекте Мира в Реутове Посол ФИФА Виктория Лопырева поделилась мнением об организации ЧМ по футболу в Москве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой112
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте67
Украина решила «подкупить» крымчан водой133
Трупный день: дома россиян набиты костями37
РПЦ выступила с неожиданным заявлением111
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение