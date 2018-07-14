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Из сектора Газа по Израилю выпустили 55 ракет и снарядов
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Из сектора Газа по Израилю выпустили 55 ракет и снарядов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
С начала субботы из сектора Газа по Израилю было выпущено не менее 55 ракет и минометных снарядов, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.
«По меньшей мере 20 ракет и снарядов были выпущены по Израилю в дневные часы, еще не менее 35 ракет и снарядов — за ночь», — сказал Конрикус, передает ТАСС.
По его словам, как минимум три ракеты были перехвачены системой ПВО Израиля «Железный купол». Сведений о пострадавших нет.
В армии также сообщили, что Израиль в ответ атаковал десятки военных целей на территории сектора Газа. С воздуха ночью были разрушены два тоннеля, прорытых ХАМАС под границей Израиля с сектором Газа.
В конце июня израильские военные сообщали, что ХАМАС выпустил из сектора Газа воздушных змеев и шары с привязанными к ним горючими или взрывчатыми веществами.
Ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявлял о «высокой вероятности» новой войны в секторе Газа.
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