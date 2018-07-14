Из сектора Газа по Израилю выпустили 55 ракет и снарядов

«По меньшей мере 20 ракет и снарядов были выпущены по Израилю в дневные часы, еще не менее 35 ракет и снарядов — за ночь», — сказал Конрикус, передает ТАСС

По его словам, как минимум три ракеты были перехвачены системой ПВО Израиля «Железный купол». Сведений о пострадавших нет.

В армии также сообщили, что Израиль в ответ атаковал десятки военных целей на территории сектора Газа. С воздуха ночью были разрушены два тоннеля, прорытых ХАМАС под границей Израиля с сектором Газа.

В конце июня израильские военные сообщали, что ХАМАС выпустил из сектора Газа воздушных змеев и шары с привязанными к ним горючими или взрывчатыми веществами.

Ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявлял о «высокой вероятности» новой войны в секторе Газа.