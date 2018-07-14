Новый миропорядок требует гармонизации разных подходов, заявил политолог

ПЕКИН, 14 июл — РИА Новости . Новый формирующийся миропорядок требует не признания универсального для всех подхода в ведении международных дел, а гармонизации стратегических подходов, инициированных разными странами и регионами, заявил РИА Новости российский политолог, главный редактор журнала " Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

В Пекине в субботу проходит 7-й Глобальный форум мира (World Peace Forum), в рамках которого политологи и аналитики из многих стран мира обсуждают, каким должен быть новый миропорядок, формирующийся на фоне несостоятельности прежнего.

"В какой-то момент после холодной войны возникло убеждение, что существует только один тип стратегического подхода, стратегической культуры, мышления, который правильный, который должен был быть применен универсально, сейчас на мировую арену в качестве активно действующих лиц активно выходят страны и регионы, у которых эта стратегическая культура совершенно другая, это можно назвать полицентризмом, можно назвать регионализацией", — рассказал эксперт на «полях» форума.

По его словам, «раньше они со своей стратегической культурой, грубо говоря, сидели и молчали, и сами считали, что они неконкурентоспособны, а сейчас, когда по мере проседания западного подхода, выясняется, что это совершенно равноправные участники, почему, собственно, китайцы или индийцы или же другие сообщества с иными представлениями, чего они должны свои представления адаптировать под чужие, а не наоборот».

"И вот эта вот гармонизация, даже не экономическая или политическая, а гармонизация разных типов культуры, в широком понимании культуры, вот это наверное и есть задача, которая сейчас будет стоять", — отметил политолог.