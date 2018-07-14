Научно-исследовательское судно «Сянъянхун-03» отправилось в 50-ю китайскую океанологическую экспедицию

Сямэнь, 14 июля / Синьхуа / — Научно-исследовательское судно Китая «Сянъянхун-03» в субботу покинуло порт Сямэнь /провинция Фуцзянь, Восточный Китай/ и отправилось в западную и восточную акваторию Тихого океана для проведения 50-й китайской океанологической экспедиции.

Нынешняя экспедиция пройдет в два этапа и продлится 150 дней. В ходе экспедиции ее участникам предстоит преодолеть 15 тыс. морских миль. На первом этапе, который продлится 50 дней, участники экспедиции проведут исследование ресурсов и биологического разнообразия в договорной зоне разведки полиметаллических конкреций, получат соответствующие данные и образцы.

На втором этапе в течение 100 дней внимание членов экспедиции будет уделено обследованию договорной зоны разведки полиметаллических конкреций в восточной части Тихого Океана. Кроме того, участники экспедиции проведут исследование таких горячих проблем, как радиоактивное загрязнение морской среды и содержание микропластика в океане.

В состав экспедиции входят более 160 человек из более чем 10 организаций страны. Судно «Сянъянхун-03» водоизмещением 4500 тонн было сдано в эксплуатацию в марте 2016 года. К настоящему времени оно преодолело более 60 тыс. морских миль. -0-