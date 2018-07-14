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Княгиня Ольга и другие выдающиеся женщины допетровской Руси
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Княгиня Ольга и другие выдающиеся женщины допетровской Руси 

Кириллица 3 часа назад
Фото: Кириллица
В допетровской Руси было немало выдающихся женщин — и правительниц, и просветительниц, и святых, и прекрасных и верных жен. О семи из них мы расскажем.
Княгиня Ольга
Ольга, в крещении Елена, по преданию, происходила из Пскова. Она правила Киевской Русью после гибели мужа, князя Игоря Рюриковича, как регент с 945 до примерно 960 года. Ольга проявила себя как решительная и мудрая правительница. Древляне после убийства Игоря прислали к его вдове сватов звать ее замуж за своего князя Мала. Княгиня жестоко покарала древлянских старейшин и привела древлян к покорности.
Первой из русских правителей приняла христианство еще до крещения Руси. Согласно Повести Временных Лет это произошло в 955 году в Константинополе, Ольгу лично крестили император Константин VII Багрянородный с патриархом (Феофилактом): «И было наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице-матери императора Константина I».
Повесть Временных Лет и Житие украшают обстоятельства крещения историей о том, как мудрая Ольга перехитрила византийского царя. Тот, подивившись ее разуму и красоте, захотел взять Ольгу в жены, но княгиня отвергла притязания, заметив, что не подобает христианам за язычников свататься. Тогда-то и крестили её царь с патриархом. Когда царь снова стал домогаться княгини, та указала на то, что она теперь приходится крёстной дочерью царю. Тогда тот богато одарил её и отпустил домой.
Анна Ярославна, королева Франции
Анна (Агнесса) Ярославна или Анна Киевская— младшая из трёх дочерей киевского князя Ярослава Мудрого от брака с Ингегердой Шведской, супруга французского короля Генриха I и королева Франции. Молодая королева была дальновидным и энергичным государственным деятелем. На французских документах той поры, наряду с подписями её мужа, встречаются и славянские буквы: «Анна Ръина» (королева Анна).
Римский папа Николай II, удивленный замечательными политическими способностями Анны, написал ей в письме: «Слух о ваших добродетелях, восхитительная девушка, дошел до наших ушей, и с великою радостью слышим мы, что вы выполняете в этом очень христианском государстве свои королевские обязанности с похвальным рвением и замечательным умом».
В 1060 году Анна переселилась в замок Санлис, в 40 км от Парижа, здесь основала женский монастырь, и церковь. Она являлась воспитательницей подрастающего сына и его руководителем в государственных делах, однако номинально опекуном был граф Бодуэн Фландрский (опекуном мог быть только мужчина).
В 1063 году Анна вышла замуж за Рауля де Крепи-ан-Валуа. Этот брак вызвал скандал. Хотя в жилах Рауля текла кровь Каролингов, а его феодальные владения превосходили домен французских королей, тем не менее он был вассалом. После смерти Рауля в 1074 году, Анна вернулась ко двору и была принята как королева-мать. Последнее упоминание об Анне мы находим в 1075 году (её подпись стоит на грамоте), после этого ничего точного о её судьбе неизвестно.
По одной из версий Анна была похоронена в аббатстве Вилье в местечке Серни недалеко от Ла Ферте Алле. С именем Анны в XVIII-XIX веках часто связывалась церковнославянская пергаментная рукопись, хранящаяся в Реймсском соборе; по крайней мере с XVI века на нём присягали французские короли. Мнение о том, что эта рукопись (точнее — первая её часть, написанная кириллицей; вторая, глаголическая, относится к XIV веку) была завезена во Францию Анной Ярославной, получило большую популярность.
Ефросиния Полоцкая
Ефросинья Полоцкая — первая белорусская и, по некоторым данным, восточнославянская просветительница. Её светское имя — Предслава. Родилась она в княжеской семье и была дочкой младшего сына князя Всеслава Брачеславовича. Мать её — София — была дочерью Владимира Мономаха. Хотя, судя по всему, Предславе светило блестящее светское будущее, маленькая княжна решила прожить свою жизнь иначе, чем это было принято. По достижении совершеннолетия — а по тем временам это было 12 лет — Предслава твёрдо решила уйти в монастырь и, несмотря на мольбы матери и угрозы отца, так и сделала. В монастыре настоятельницей была её тётка, она и приняла юную монахиню.
В 1127—1128 годы Евфросиния основала Полоцкий Спасо-Евфросиниев монастырь, куда под её влиянием постриглись также её сестра Гордислава (в иночестве — Евдокия) и двоюродная сестра Звенислава Борисовна (в иночестве — Евпраксия). Монастырь получил богатые вклады и Евфросинией в нём был построен каменный храм Спасителя, сохранившийся по настоящее время.
В преклонном возрасте Ефросинья отправилась в паломничество в Иерусалим (в апреле 1167 года). Там она получила аудиенцию у патриарха Луки. В Иерусалиме Ефросинья, обессиленная долгим путешествием, заболела и умерла.
Евпраксия Рязанская
Святая благоверная княгиня Евпраксия Рязанская — жена Фёдора Юрьевича, князя Рязанского. По рассказам летописей, славилась своей красотой. Во время монголо-татарского нашествия хан Батый, наслышанный о её красоте, пожелал, чтобы её привели к нему.
Князь Фёдор отказался привести жену в Орду, за что и был убит по приказу Батыя. Узнав об участи своего мужа (по другим данным — после захвата крепости Батыем, чтобы не остаться на поругание), Евпраксия вместе с ребёнком наложила на себя руки, бросившись с крыши княжеского терема (по другим данным — с колокольни храма св. Николая).
Феврония Муромская
Феврония (в миру Евфросиния) — святая, супруга муромского князя Давида, в иночестве Петра. О Февронии дошли до нас известия уже позднейшего происхождения, по всей вероятности XVI века, появившиеся одновременно с канонизацией муромских чудотворцев. Князь Давид, еще до занятия княжеского стола в Муроме, долго страдал от какой-то тяжкой болезни: тело его было покрыто струпьями.
Дочь одного «древолазца» (бортника), славившаяся умом и красотой, вылечила князя какой-то мазью. Князь дал слово жениться на ней, но потом нашел неприличным своему сану супружество с девицей низкого происхождения. Вскоре князя опять посетила прежняя болезнь, и опять он был исцелен той же Евфросинией. На этот раз он выполнил свое обещание и сочетался с ней браком.
Давид Юрьевич, по смерти старшего брата своего, занял муромский княжеский стол. Муромские вельможи, завидовавших его власти и они требовали, чтобы князь или отпустил от себя супругу, или сам оставил Муром. Давид Юрьевич покинул княжество. Княгиня советовала князю не печалиться и надеяться на Господа. Вскоре бояре были вынуждены были просить Давида и Евфросинию возвратиться в Муром. Умная и благочестивая княгиня помогала супругу советами и делами благотворительности.
Достигнув старости, князь и княгиня приняли иноческий постриг один с именем Петра, другая — с именем Февронии. Феврония скончалась в 1228 г., в один день с супругом. Оба они, согласно завещанию, положены в одном гробе.
Марфа-посадница
Марфа, богатая и влиятельная вдова новгородского посадника Исаака Борецкого, в XV веке стала неформальным лидером боярской оппозиции растущему влиянию Москвы. Она вела переговоры с великим князем литовским и королём Польши Казимиром IV о вступлении Новгорода в состав Великого княжества Литовского на правах автономии при сохранении политических прав Новгорода.
Марфа и ее сын, новгородский степенный посадник Дмитрий, в 1471 году выступили за выход Новгорода из зависимости от Москвы установленной Яжелбицким миром (1456). Узнав об этом, великий князь Московский Иван III объявил войну Новгородской республике и в Шелонской битве (1471 год) разбил новгородцев. Дмитрий Борецкий был казнен, однако Новгород сохранил право на самоуправление в своих внутренних делах.
Но Марфа, несмотря на смерть сына и действия Ивана III, продолжила переговоры с Казимиром, который обещал ей поддержку. В 1478 году Иван III окончательно лишил Новгородские земли привилегий самоуправления, распространив на них власть самодержавия. В знак упразднения новгородского веча вечевой колокол увезли в Москву, земли Марфы были конфискованы, ее с внуком сначала привезли в Москву, а затем выслали в Нижний Новгород.
Там Марфу постригли в монашество под именем Марии в Зачатьевском монастыре, где она и умерла в 1503 году. Этой неоднозначной, но яркой женщине посвящена повесть Николая Карамзина «Марфа-Посадница, или покорение Новгорода», а ее изображение присутствует на памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде.
Боярыня Морозова
Феодосия Морозова, в девичестве Соковнина, в 17 лет вышла замуж за царского спальника Глеба Ивановича Морозова. Став вдовой, Феодосия опекала малолетнего сына и пользовалась влиянием при дворе царя Алексея Михайловича, имея чин верховой боярыни.
Боярыня Морозова была противницей реформ патриарха Никона, и общалась с апологетом старообрядчества — протопопом Аввакумом. Феодосия занималась благотворительностью, домашние молитвы совершала «по древним обрядам», а ее московский дом служил пристанищем для гонимых властью староверов.
После тайного пострига в монахини под именем Феодоры, состоявшегося в декабре 1670 года, Морозова стала удаляться от церковных и светских мероприятий. Приверженность к «старой вере» и отказ присутствовать на царской свадьбе вызвали непримиримый конфликт с царем Алексеем Михайловичем.
Боярыня была арестована, лишена имения, а затем сослана в Пафнутьево-Боровский монастырь и заточена в монастырскую тюрьму, в которой погибла от голода. Академик А. М. Панченко, исследуя письма Морозовой к Аввакуму, пишет, что Феодосия «не мрачная фанатичка, а хозяйка и мать, занятая сыном и домашними делами».
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