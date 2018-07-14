Ещё
Эксклюзив: Механизм многосторонней торговли с ВТО в основе по-прежнему имеет широкую международную поддержку — постоянный представитель Китая при ВТО Чжан…
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксклюзив: Механизм многосторонней торговли с ВТО в основе по-прежнему имеет широкую международную поддержку — постоянный представитель Китая при ВТО Чжан… 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Женева, 14 июля /Синьхуа/ — На днях в ВТО успешно завершилось седьмое обзорное обсуждение торговой политики КНР. Постоянный представитель Китая при ВТО Чжан Сянчэнь в пятницу в интервью корр. Синьхуа отметил, что в настоящее время ВТО попала под мощный удар протекционизма и унилатерализма, однако представляемый организацией механизм многосторонней торговли по-прежнему имеет широкую международную основу. Пройдя через тернии, механизм многосторонней торговли приобретет еще большую жизнеспособность и станет органичной составляющей человеческого сообщества с единой судьбой.
Чжан Сянчэнь рассказал, что с момента подписания ГАТТ система многосторонней торговли неизменно является лучшей платформой продвижения свободной торговли и содействия экономическому развитию. Данная система внесла важный вклад в долгосрочное процветание США после Второй мировой войны. Тем не менее сегодня ВТО получила «тяжелые удары» от США, которые значительно сказались на ее нормальной работе.
По его мнению, перед ВТО стоят три вызова: защитить основные ценности, выполнить основные обязанности и разработать новые правила. Возникший кризис заставил многих членов ВТО ощутить опасность, однако в то же время позволил международному сообществу четче осознать значимость системы многосторонней торговли, что важно для вывода ВТО из трудного положения.
Чжан Сянчэнь объяснил, что дискуссии и переговоры в рамках ВТО, в том числе улаживание противоречий посредством механизма урегулирования споров — это проявление мультилатерализма.
Китайский представитель подчеркнул, что Китай в качестве торговой державы играет позитивную и конструктивную роль в нынешнем кризисе ВТО. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Второй Форум древних цивилизаций прошел в Боливии Начат основной этап строительства ГЭС "Байхэтань" Победитель борцовского состязания монгольского национального фестиваля Наадам-2018 получил автомобиль марки Land Cruiser
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой182
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте71
Деньги в российских банках оказались под угрозой17
Трупный день: дома россиян набиты костями37
Украина решила «подкупить» крымчан водой164
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение