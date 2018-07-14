Эксклюзив: Механизм многосторонней торговли с ВТО в основе по-прежнему имеет широкую международную поддержку — постоянный представитель Китая при ВТО Чжан…

Женева, 14 июля / Синьхуа / — На днях в ВТО успешно завершилось седьмое обзорное обсуждение торговой политики КНР . Постоянный представитель Китая при ВТО Чжан Сянчэнь в пятницу в интервью корр. Синьхуа отметил, что в настоящее время ВТО попала под мощный удар протекционизма и унилатерализма, однако представляемый организацией механизм многосторонней торговли по-прежнему имеет широкую международную основу. Пройдя через тернии, механизм многосторонней торговли приобретет еще большую жизнеспособность и станет органичной составляющей человеческого сообщества с единой судьбой.

Чжан Сянчэнь рассказал, что с момента подписания ГАТТ система многосторонней торговли неизменно является лучшей платформой продвижения свободной торговли и содействия экономическому развитию. Данная система внесла важный вклад в долгосрочное процветание США после Второй мировой войны. Тем не менее сегодня ВТО получила «тяжелые удары» от США, которые значительно сказались на ее нормальной работе.

По его мнению, перед ВТО стоят три вызова: защитить основные ценности, выполнить основные обязанности и разработать новые правила. Возникший кризис заставил многих членов ВТО ощутить опасность, однако в то же время позволил международному сообществу четче осознать значимость системы многосторонней торговли, что важно для вывода ВТО из трудного положения.

Чжан Сянчэнь объяснил, что дискуссии и переговоры в рамках ВТО, в том числе улаживание противоречий посредством механизма урегулирования споров — это проявление мультилатерализма.

Китайский представитель подчеркнул, что Китай в качестве торговой державы играет позитивную и конструктивную роль в нынешнем кризисе ВТО. —0—