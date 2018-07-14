В России женщины стали реже делать аборты

Врачи рассказали, в каких регионах нашей страны самые высокие показатели по прерыванию беременности.

По данным Минздрава, число абортов в России за год снизилось на 8,8%. По данным Минздрава, число абортов в России за 2017 год снизилось на 8,8%. Такую статистику ведомство опубликовало на официальном сайте. Минздрав зафиксировал, что общее число абортов в прошлом году составило 627,1 тыс. И это на порядок меньше, чем в 2016 году. Тогда число абортов составило 688,1 тыс. И чаще всего беременность прерывали женщины фертильного возраста, которые проживают в Уральском федеральном округе, Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке.

При этом, среди тех, кто забеременел впервые, аборт сделали 45,8 тысяч женщин.

По данным Минздрава, больше половины абортов были медицинскими, легальными (54,1%, по сравнению с 58,9% в 2016 году). Кроме того, 17,9% — самопроизвольными, 17,5% проведены медикаментозным способом. Еще 3,6% проводились неизвестно каким способом, поскольку женщины делали аборт не в медучреждениях. При этом, прерываний беременности по медицинским показаниям — только 2,8%. Кроме того, до сих пор некоторые женщины рискуют своим здоровьем и делают аборт криминальным способом. Радует, что из года в года их становится все меньше (0,06% от общего числа в 2017 году, 0,5% — в 2016 году).

Кроме того, снизилась статистика по абортам в раннем возрасте. Так, в 2017 году врачи зафиксировали 231 случай прерывания беременности у девочек в возрасте до 14 лет включительно. В 2016 году таких было 263. Девушки в возрасте от 15-17 лет прерывали беременность 4 865 раз. Эта цифра значительно ниже, чем в 2016 году. Тогда число абортов составило 6 490.

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