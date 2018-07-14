Экс-телохранитель бен Ладена по ошибке депортирован из ФРГ в Тунис

Как сообщают немецкие СМИ, суд потребовал срочно за счет государственных средств возвратить мусульманина, который подал заявление на предоставление убежища ФРГ . Поскольку Сами А. в Тунисе могут грозить пытки, его депортация была «грубо противоправной и нарушает основные принципы правового государства». Адвокаты мусульманина приветствовали вердикт. «Когда учреждения игнорируют судебные решения, расшатывается правовая безопасность», — заявила немецкому пресс-агентству одна из защитниц.

По информации таблоида Bild из источника в правительственных кругах Туниса, против потенциального террориста ведется следствие. Поэтому «непредставимо, чтобы Сами А. смог вернуться в ФРГ». Теперь его случай будут расследовать тунисские, а не германские органы юстиции.

После прибытия в страну он срочно был взять под стражу, заявила представительница антитеррористической прокуратуры Туниса. Она подчеркнула, что бывший телохранитель Осамы бин-Ладена прошел специальное обучение в Афганистане

Как сообщает представитель суда в городе Гельзенкирхен, Сами А. был депортирован, несмотря на факс с информацией о запрете на высылку, который был отправлен утром в пятницу. Ведомство по делам беженцев и миграции уверяет, что не знало об этом. Однако суд подчеркивает, что несмотря на многократные запросы, ведомство не сообщило ему о точном времени запланированной высылки

Представитель ведомства подчеркнул, что сообщение о запрете пришло, когда Сами А. уже был в небе. Однако суд считает, что в этом случае частный самолет должен был изменить курс и лететь обратно в Германию. Представитель суда заявил изданию: «Депортация должны была быть прервана. В крайнем случае самолет должен был бы повернуть».

Министерство по делам беженцев земли Северный Рейн-Вестфалия сообщило в пятницу вечером, что собирается совместно с ведомством по делам иностранцем города Бохум оспорить решение суда в следующей инстанции. Ведь по закону о пребывании на территории ФРГ за депортацию отвечает именно ведомство по делам миграции.

Сами А. приехал в Германию на учебу в 2000 году. Некоторое время он провел в Афганистане, где проходил военное и идеологическое обучение в лагере Аль-Каиды . Некоторое время он даже был телохранителем Осамы бин-Ладена. После возвращения в ФРГ он с женой и детьми проживал в Бохуме и занимался деятельностью салафитского проповедника.

Сами А. считался потенциальным террористом и должен был ежедневно отмечаться в полиции. С 2005 года он тщетно боролся за предоставление убежища в ФРГ. Федеральная прокуратура Германии прекратила расследование в отношении Сами А. из-за недостатка доказательств возможной преступной деятельности.