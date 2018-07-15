Шок недели. Сбежать из тюрьмы — и вернуться к ужину

Под Минусинском Красноярский край ) в пенитенциарном учреждении КП-33 ОИК-38 случилось ЧП: сбежал зэк. Бородулин Максим Викторович, отбывающий срок за грабеж. Освободиться он должен был уже в декабре, но теперь реальность для него немного изменилась.

Собственно, судя по сводке происшествий в Минусинске, где-то в заборе колонии имеется неохраняемая брешь, через которую происходит мощная утечка контингента: гражданин Бородулин за неделю стал уже четвертым беглецом. Но речь, собственно, не об этом.

Подозреваем, что КП-33 ОИК-38 — не лучшее место на планете. Там не только типа исправляют преступников, но еще и содержат тех из них, кто страдает открытой формой туберкулеза. Лечат ли и насколько успешно, я не знаю. Но если судить по состоянию граждан, вернувшихся из мест не столь отдаленных в компании палочки Коха, то подозрения самые печальные. Плюс еще местный суровый климат. В общем, колония в Минусинске — это скорее всего то место, откуда хочется бежать с визгом и не оглядываясь. Примерно так и поступил з/к Бородулин.

Побег прошел успешно, и з/к Бородулину даже удалось без проблем добраться до Минусинска. Но на свободе он отгулял не более суток. Видимо, там оказалось слишком голодно и негостеприимно.

На другой день после побега возле одного из городских магазинов к затаривавшемуся там сотруднику КП-33 ОИК-38 подошел человек, похожий на беглого з/к Бородулина, представился и попросил тюремщика сообщить в колонию о его местонахождении. На место моментально примчалась разыскная группа управления ФСИН России по Красноярскому краю. З/к Бородулина доставили обратно в место заключения. Надеюсь, он успел к ужину. И еще — что там уютнее, чем в Минусинске. Все-таки сидеть з/к Бородулину теперь существенно дольше.

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