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Пилоты спутали цвета национального флага Франции
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Пилоты спутали цвета национального флага Франции 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Воздушная часть парада по случаю французского праздника День взятия Бастилии оказалась омрачена досадным происшествием. Летчики пилотажной группы Patrouille de France спутали цвета национального флага страны. Пролетая над Парижем, они выпустили по ошибке лишнюю струю дыма красного цвета.
Дело в том, что французский флаг со времен Наполеона состоит из трех вертикальных полос: синей, белой и красной. Поэтому традиционно, во время полета, пилотажная группа из девяти самолетов выпускает дымы соответствующих цветов.
Однако в нынешнем году вышел конфуз. Авиатехники, видимо по ошибке, заправили «синий» самолет «красной» дымовой шашкой. В итоге, как сообщает телеканал BFMTV, зрители, включая президента Франции Эммануэля Макрона, испытали «нервотрепку» и увидели в небо «красно-сине-бело-красный» флаг.
Отметим, что всего в общей сложности участие в параде на Елисейских полях приняли 4290 военнослужащих и 220 единиц техники. В небе над Парижем пролетели 64 самолета и 30 вертолетов.
Кстати
В США музей авиации и космоса в Сан-Диего поздравил американцев с Днем независимости с помощью изображения российских штурмовиков Су-25 «Грач». В соцсетях появилась фотография летящих самолетов, выпускающих дым цветов российского флага. После того, как ошибка вскрылась пост, удалили, но пользователи интернета выяснили: фотография была сделана на параде в Санкт-Петербурге в 2017 году. Фото в группу американского музея взяли без разрешения.
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