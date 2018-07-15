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Пилотажная группа Франции перепутала цвета национального флага
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Пилотажная группа Франции перепутала цвета национального флага 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Русская Весна
Знаменитая французская пилотажная группа Patrouille de France перепутала последовательность цветов в флаге страны во время выступления на параде по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии.
Французский флаг украшают три вертикальные полосы — синяя, белая и красная. 14 июля парижане увидели, что на месте первого «синего» самолета оказался самолет, выпустивший красную струю дыма, отмечает РИА Новости. В авиашоу с цветами флага участвуют девять самолетов — по три на каждый цвет.
Инцидент с самолетами не стал единственным происшествием на прошедшем в субботу параде. Так, в ходе проезда мотоциклистов двое из них упали на площади Согласия, рядом с трибунами, где сидели президент Франции Эммануэль Макрон и его гости. В результате инцидента никто не пострадал, упавшие мотоциклисты, поднявшись, вернулись в парадный строй.
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