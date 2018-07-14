Румыния увеличила долю в капитале МИБ

Правительство Румынии увеличило долю в оплаченной части уставного капитала Международного инвестиционного банка (МИБ) до 7,04%. Дополнительный взнос в объеме 4 млн евро поступил на счёт банка.

В результате осуществленного платежа доля Румынии возросла до 22,45 млн евро, что позволило ей стать пятой страной-акционером МИБ по размеру уставного капитала. Это произошло через месяц после 109-го заседания Совета МИБ в Ярославле , где акцентировалась необходимость дополнительной капитализации банка для обеспечения его долгосрочного развития и наращивания объёмов кредитно-инвестиционной деятельности в рамках нового пятилетнего стратегического цикла, запущенного с начала текущего года.

«Факт докапитализации румынской стороной нашего банка свидетельствует о доверии и уверенности со стороны Бухареста в наших возможностях по эффективной реализации стратегии роста на 2018–2022 годы, основанных на положительных результатах проведенной МИБ реформы и перезапуска деятельности», — отметил исполняющий обязанности председателя правления МИБ Александру Флореску.

За последние годы румынское направление стало одним из наиболее динамичных в работе МИБ. Так, текущий объём портфеля в этой стране-участнице составляет более 78 млн евро.