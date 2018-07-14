Ещё
Румыния увеличила долю в капитале МИБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Румыния увеличила долю в капитале МИБ 

Банки.ру 3 часа назад
Правительство Румынии увеличило долю в оплаченной части уставного капитала Международного инвестиционного банка (МИБ) до 7,04%. Дополнительный взнос в объеме 4 млн евро поступил на счёт банка.
В результате осуществленного платежа доля Румынии возросла до 22,45 млн евро, что позволило ей стать пятой страной-акционером МИБ по размеру уставного капитала. Это произошло через месяц после 109-го заседания Совета МИБ в Ярославле, где акцентировалась необходимость дополнительной капитализации банка для обеспечения его долгосрочного развития и наращивания объёмов кредитно-инвестиционной деятельности в рамках нового пятилетнего стратегического цикла, запущенного с начала текущего года.
«Факт докапитализации румынской стороной нашего банка свидетельствует о доверии и уверенности со стороны Бухареста в наших возможностях по эффективной реализации стратегии роста на 2018–2022 годы, основанных на положительных результатах проведенной МИБ реформы и перезапуска деятельности», — отметил исполняющий обязанности председателя правления МИБ Александру Флореску.
За последние годы румынское направление стало одним из наиболее динамичных в работе МИБ. Так, текущий объём портфеля в этой стране-участнице составляет более 78 млн евро.
Банки.ру: последние новости
12 июля. Главное за минуту: Путин продлил контрсанкции перед встречей с Трампом, систему индексации пенсий могут изменить Банк России одобрил взаимодействие платформы Ассоциации «Россия» с ФинЦертом поданным о киберугрозах Представители форекс-рынка рассказали о росте масштабов нелегального бизнеса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой137
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте68
Трупный день: дома россиян набиты костями
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Деньги в российских банках оказались под угрозой14
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение