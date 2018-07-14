Мечеть и церковь ждут своего героя: в Башкирии ищут меценатов

Мечеть в селе Муллакаево Баймакского района построили в 70-е годы XIX в Два памятника старины в Башкирии нуждаются в работах по сохранению. Их утвердил общественный совет при Управлении по госохране объектов культурного наследия РБ и определил работы, которым первым делом необходимо заняться.

Согласно данным официального сайта ведомства, речь идет о Мечети в селе Муллакаево Баймакского района, построенной в 70-е годы XIX в. Для ее сохранения нужно разработать научно-проектную документацию.

Второй объект — церковь Покрова на улице Мингажева, 4, 1817-23 годов постройки. Храм нуждается в производственных работах.

На все про все нужны деньги. В связи с этим в Управлении объявили сбор благотворительных финансовых средств.

— Расходование средств производится в соответствии с целями, указанными в Решении Общественного совета и на конкретный объект, — рассказали в ведомстве.

Всю необходимую информацию о перечислении денег заинтересованные граждане могут узнать по телефону Управления по госохране объектов культурного наследия РБ 8 (347) 218-05-97. Контактное лицо Лейла Айратовна Парийчук.

Проектную документацию для храма взялись разработать в ООО «Артель» на безвозмездной основе.

Строительство Церкви Покрова на улице Мингажева вели в 1817-23 годах