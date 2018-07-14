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Урожай под угрозой: остров под Ростовом атаковала саранча
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Урожай под угрозой: остров под Ростовом атаковала саранча 

161.ru 3 часа назад
Фото: 161.ru
Небо из-за саранчи стало «рябым»
Сегодня, 14 июля, дончане стали свидетелями перелета саранчи. По словам очевидцев, остров Малый на левом берегу сейчас кишит этими вредителями.
— Огромная туча саранчи села на остров Малый, который находится на средине Дона. Саранча тучами то взлетает, то садится обратно, — написал очевидец в городском паблике.
Также стаю саранчи видели в Аксайском райе, в хуторе Алитуб. Местные жители сняли перелет на видео. На кадрах — тысячи насекомых. Их так много, что небо, кажется, потемнело.
Стаю саранчи заметили под Ростовом
По словам ростовского биолога Сергей Иванова, иногда в Ростовской области случается нашествие саранчи.
— Это происходит не каждый год, но все же бывает. Саранча опасна тем, что может уничтожить поля. Во время перелета саранча вредит всем встречающимся на пути сельскохозяйственным растениям. Если вовремя не обработать поля, то урожай будет под угрозой, — прокомментировал эксперт.
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