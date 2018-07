Трамп-Путин: что за сделка?

Это первая их встреча вдали от международных конференций и саммитов, которая была запланирована несколько месяцев назад. Вполне вероятно, что встреча не приведет к каким-либо результатам, потому что пройдёт в сложный период в американо-российских отношениях, однако, по мнению некоторых, эта встреча сыграет положительную роль, чтобы растопить лёд между ними.

Очевидно, что есть те, кто считает, что грядущая встреча демонстрирует желание Трампа и Путина совершить большой качественный скачок в отношениях, который является прелюдией к созданию общего механизма лидерства, что открывает путь для развития двусторонних отношений и обсуждения региональных и международных вопросов. Тем временем, многие полагают, что короткая встреча без тщательной подготовки станет ничем иным как встречей из вежливости, не более того.

Сирийский кризис, несомненно, станет одним из самых важных тем грядущего обсуждения, и результаты встречи Трампа и Путина окажут большое влияние на ход отношений двух стран с Анкарой Тегераном . Сможет ли Москва оставить Анкару и Тегеран одних перед лицом региональных и западных столиц в Сирии , если получит то, что хочет от Вашингтона? Дала ли Москва какие-либо обещания Израилю и Вашингтону относительно сирийского вопроса, взяла ли на себя обязательство ограничить турецко-иранское присутствие на сирийской территории? Желает ли Вашингтон в этот раз заполнить образовавшийся в связи с ядерной проблемой региональный стратегический вакуум, от которого пострадают многие европейские государства, в том числе Турция , через открытость и сближение с Москвой? Неужели в этот раз Соединённые Штаты и Россия согласны с тем, что решение конфликта может быть достигнуто только через договорённость, согласно которой Иран защищает режим в Сирии, а Турция защищает оппозиционные силы, и сближение взглядов между режимом и сирийскими оппозиционными силами?

My cartoon Thursday @TheTimes on #Trump’s high regard for #NATO……#Putin pic.twitter.com/jRc8PlvIuA

— Peter Brookes (@BrookesTimes) 12 июля 2018 г.

В чем смысл увеличения числа почти ежедневных встреч между представителями сирийского режима и лидерами сирийских демократических сил и разговоров о том, что эти силы, поддерживаемые Турцией, готовы покинуть определенные территории, чтобы туда вступила сирийская армия, и никогда не возвращаться обратно? Приведёт ли эта встреча к заключению сделки между Соединенными Штатами и Россией в ущерб турецкому и иранскому влиянию?

Чтобы Соединённые Штаты и Россия достигли взаимопонимания в Сирии, им необходимо быстро прийти к консенсусу по многим политическим вопросам и проблемам в сфере безопасности в этой стране, главной из которых, несомненно, является деэскалация, разработка дорожной карты для восточной Сирии и подготовка окончательных предложений относительно политического и конституционного будущего страны.

Так, к примеру, Москва хочет четко знать, что Вашингтон планирует в отношении курдского вопроса в Сирии и, в частности, в отношении своих союзников, в том числе тех, кто ждет, когда США заявят о своей позиции по ситуации в Манбидже.

Со своей стороны Вашингтон также хочет знать, каков окончательный ответ России на его предложение о создании местного курдского самоуправления по примеру северного Ирака без ущерба для сирийских центральных властей, которое будет частью новой федеральной системы.

Площадь региона к востоку от Евфрата составляет четверть сирийской территории. Там находятся сирийские нефтегазовые месторождения и важнейшие сельскохозяйственные угодья, и режим хочет отобрать их у Демократических сил Сирии. Достигли ли Соединённые Штаты и Россия взаимопонимания по этому вопросу, особенно после флирта между сирийским режимом и курдскими подразделениями?

США и Россия также пристально следят за событиями на юге Сирии, где США стремятся внести поправки в соглашения, связанные с регионом в рамках израильского согласия с присутствием на границе сил сирийского режима в обмен на эвакуацию иранских отрядов.

Получит ли Трамп, заключив соглашение с Путиным, возможность положить конец влиянию Ирана на юге Сирии в обмен на предложения со стороны США, согласно которым, Вашингтон ограничит передвижения турецкой армии в Сирии, к примеру?

Стимул для достижения такого рода взаимопонимания — трудное положение Москвы в Сирии вследствие зависимости от оппозиции, полагающейся на Анкару, и то, что Вашингтону необходимо выйти за рамки курдского вопроса и перейти к реализации более широкой военно-политической стратегии в Сирии.

Среди тем, которые будут обсуждаться в ходе российско-американской встречи стоит вопрос о требовании Трампа изгнать Иран из Сирии или как можно скорее уменьшить его присутствие и ослабить влияние. Предложение президента США к российскому коллеге, возможно, заключается в том, чтобы Россия избавилась от Тегерана, тем самым ударив по существующему союзу между Ираном и сирийским режимом в обмен на американское обязательство предоставить Москве большую свободу действий на сирийской арене и сдерживать амбиции Турции на севере. Также предполагается, что Трамп согласится с нахождением российских войск в регионе и, возможно, даже с тем, что Асад останется президентом страны в рамках долгосрочного политического перехода в Сирии. Некоторые наблюдатели считают, что в ходе встречи стороны достигнут консенсуса по вопросу об ограничении роли Ирана в Сирии в обмен на то, чтобы позволить России получить больше выгод, чем она хочет в настоящее время.

В Анкаре и Тегеране растет беспокойство, что американо-российские договоренности на саммите в Хельсинки могут быть достигнуты за счет их региональных интересов и влияния.

Будет ли ответный план Турции состоять в быстром примирении с Вашингтоном и занятии более мягкой позиции по многим вопросам, в частности, в отношении выхода из сделки с Россией по комплексам С-400 и отказа Вашингтона передать Анкаре самолёты F-35? Является ли заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о готовности в полной мере реализовать договорённости между Соединенными Штатами и Турцией по Манбиджу является посланием Вашингтону о положительных изменениях в турецкой позиции?

В последние дни мы слышали от политиков, академиков и журналистов о том, что Тегеран будет против монополии России на сирийскую «добычу» и ее участия в иранских переговорах с региональными и международными игроками. В этих условиях альтернативой может стать готовность руководства Ирана обсудить вопрос о разъединении сил с Израилем в обмен на ослабление международного давления в связи с ядерным досье.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что скорее всего, стороны не будут обсуждать все вопросы, связанные с Сирией, на очередной встрече президента России со своим американским коллегой. Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон договорились встретиться с госсекретарем США после саммита, добавив, что его встреча с Помпео также состоится. Будет ли начало новой эры в американо-российских двусторонних отношениях способствовать разрешению сирийского конфликта и прекращению войны, которая продолжается уже семь лет?

Действительно, мы наблюдаем напряжённость в турецко-американских отношениях, но это вовсе не означает, что турецко-российским отношениям ничто не будет угрожать, и «медовый месяц» продлится на неопределенный срок.

Похоже, что Трамп и Путин пришли к убеждению, что должны провести диалог по сирийскому вопросу, который требует приоритетного внимания по сравнению с другими вопросами, поскольку последствия конфликта в Сирии становятся все более негативными и взаимосвязанными и усугубляют многие региональные проблемы.

Выбор Хельсинки как места встречи сам по себе не лишен важных ассоциаций. Он напоминает 1950-е годы и дни холодной войны, когда Вашингтон и Москва несли ответственность и играли главную роль, как в эскалации, так и урегулировании многих региональных и международных конфликтов.