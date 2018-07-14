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«Славутич» обязали оплатить экспертизу, которая доначислила аренду
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«Славутич» обязали оплатить экспертизу, которая доначислила аренду 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области 11 июля вынес дополнительное решение по иску прокуратуры региона к ООО «Славутич» об освобождении памятника архитектуры «Торговые ряды» от летнего кафе.
Помимо того, что компанию обязали демонтировать сооружение из металлических конструкций и возвратить указанный земельный участок по улице Гостиной городу, общество должно возместить расходы за проведение судебной экспертизы — 25 000 рублей. ООО «ЭКСО-ОРЕЛ» вычислило размер арендной платы участка под кафе, исходя из рыночной стоимости, с учётом процедуры публичности.
Отметим, демонтаж должен быть произведен в течение 20 дней после вступления решения суда в силу. Прокуратуре удалось доказать, что ООО «Славутич» получило земельный участок на основании незаконных постановлений мэра Орла и руководителей управления госимущества Орловской области. Компанию также обязали возместить потери бюджета из-за льготной аренды земли — 263 тысячи рублей.
Сообщение «Славутич» обязали оплатить экспертизу, которая доначислила аренду появились сначала на РИА 57.
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