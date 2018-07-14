Ещё
Вице-премьером Башкирии стал Андрей Трухан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вице-премьером Башкирии стал Андрей Трухан 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Соответствующий указ подписал глава республики Рустэм Хамитов. Этим же распоряжением бывший председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре освобожден от занимаемой им ранее должности. Его место занял Григорий Невоструев, являющийся гендиректором Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан.
Андрей Трухан с 2007 по 2010 занимал должность замдиректора, а после и руководителя Федерального государственного учреждения по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений бассейна реки Белой. В 2010-2017 годах находился на посту управляющего делами главы Башкирии. С декабря прошлого года — председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Уфе школьники раздают визитки «для взрослых» Жителям Уфы пришла платежка с некорректной информацией Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту происшествия на водопаде Атыш
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трупный день: дома россиян набиты костями21
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами91
Всплыли детали расправы над американцами в Грузии48
Раскрыт секрет успеха России в Сирии91
«Будете валяться мертвыми»: капитан подрался с женщиной307
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
00:46
Волочковой бросили вызов
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
04:37
Охране Трампа и Путина позавидует Джеймс Бонд
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение