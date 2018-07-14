Вице-премьером Башкирии стал Андрей Трухан

Соответствующий указ подписал глава республики Рустэм Хамитов . Этим же распоряжением бывший председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре освобожден от занимаемой им ранее должности. Его место занял Григорий Невоструев, являющийся гендиректором Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан

Андрей Трухан с 2007 по 2010 занимал должность замдиректора, а после и руководителя Федерального государственного учреждения по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений бассейна реки Белой. В 2010-2017 годах находился на посту управляющего делами главы Башкирии. С декабря прошлого года — председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре.

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