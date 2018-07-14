15-летний подросток пропал в Петрозаводске

Юноша ушел из дома на улице Пограничной накануне.

Полиция Петрозаводска разыскивает Максима Дмитриевича Карчевского — пропавшего без вести 15-летнего подростка. Как сообщает «Доброспас», молодой человек ушел из дома по улице Пограничной 13 июля. Его местонахождение до сих пор не известно.

На вид подростку 18 лет, рост 175 см, телосложение худощавое, волосы прямые, темно-русые. Был одет в джинсы темного цвета, темные кроссовки, толстовку темного цвета.

Всех лиц, располагающих какой-либо информацией о разыскиваемом, просьба звонить по телефонам 719354, 89114152587 или 02.