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В Останкино завершается строительство храма в честь княгини Ольги
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В Останкино завершается строительство храма в честь княгини Ольги 

ТВ Центр 4 часа назад
Фото: ТВ Центр
Ход строительства нового православного храма в честь равноапостольной княгини Ольги проинспектировал сегодня советник мэра Москвы и патриарха, куратор программы «200 храмов» Владимир Ресин, передает «ТВ Центр».
Пятикупольная каменная церковь возведена в традициях русского зодчества в районе Останкино рядом с временной деревянной. На сегодняшний день все основные работы завершены. Оформлено внутреннее убранство, установлен иконостас, подведено электричество. В августе здание планируют принять в эксплуатацию, а в ноябре провести великое освящение.
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